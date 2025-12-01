যে সিনেমার আয় যাবে কড়াইল বস্তিবাসীর কাছে

যে সিনেমার আয় যাবে কড়াইল বস্তিবাসীর কাছে
ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তির হাজারের বেশি ঘর পুড়ে গেছে। সেখানকার অনেক পরিবারের দিন কাটছে খোলা আকাশের নিচে। তাদের সাহায্য করার উদ্যোগ নিয়েছে একদল তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা। একদিনের শোয়ের সব টাকা তারা পাঠাবেন কড়াইল বস্তিবাসীর সহায়তায়।
আগামীকাল (২ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার দেশব্যাপী ‘দেলুপি’ সিনেমার সব শো-এর টিকেটের প্রযোজকের অংশের অর্থ চলে যাবে কড়াইল বস্তিবাসীর কাছে। দেলুপি টিমের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতি পূরণের চেষ্টা নয়, বরং এটি তাদের সঙ্গে ‘দেলুপি’ টিমের একাত্মতা।
সারা দেশে পাঁচটি হলে ৯টি করে শো চলছে ‘দেলুপি’র। কড়াইল বস্তিবাসীর প্রতি দেলুটিবাসীর ভালোবাসা ও সালাম জানিয়ে এই দুর্যোগে সবাই হাতে হাত ধরে পার করার আহব্বানও জানিয়েছেন তারা।
‘দেলুপি’ দিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিষেক হলো তরুণ নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের। এর আগে দুটি ওয়েব সিরিজ ‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ নির্মাণ করে দর্শক ও প্রযোজকের আস্থা অর্জন করেছেন তিনি। নিজের প্রথম সিনেমাটিও প্রযোজনা করেছেন নিজেরা, ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশনের ব্যানারে। শিগগিরই নতুন সিনেমার ঘোষণা দেবে দলটি।
এমআই/আরএমডি