বিদেশি নায়িকার সঙ্গে শাকিবের সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে ওটিটিতে

বিদেশি নায়িকার সঙ্গে শাকিবের সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে ওটিটিতে
গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খান অভিনীত দুটি সিনেমা ‘বরবাদ’ ও ‘অন্তরাত্মা’। ‘বরবাদ’ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে ‘অন্তরাত্মা’। সেই সিনেমা এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। ছবিটি দেখা যাবে আইস্ক্রিনে।
গতকাল ফেসবুক পেজে ‘অন্তরাত্মা’ মুক্তির খবর জানানো হয়েছে আইস্ক্রিনের পক্ষ থেকে। ৪ ডিসেম্বর থেকে এ প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে ইমোশন ও অ্যাকশনের মিশেলে তৈরি হৃদয়স্পর্শী এ গল্প।
‘অন্তরাত্মা’ বানিয়েছেন ওয়াজেদ আলী সুমন। এতে শাকিব খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের দর্শনা বণিক। গল্পে দেখা যাবে, ছোটবেলায় প্রথমের (শাকিব) মা-বাবা খুন হয় সন্ত্রাসীদের হাতে। বড় হয়ে প্রথম হয়ে ওঠে সন্ত্রাসীদের আতঙ্ক। কিছুরই অভাব নেই তার। তবে সে খুব একা। তার সঙ্গে দেখা হয় রূপকথার (দর্শনা)। তার প্রেমে পড়ে সে। বিয়েও করে। তবু প্রথমের জীবনে স্থিরতা আসে না।
চার বছর আগে ২০২১ সালে শুটিং হয়েছিল অন্তরাত্মা সিনেমার। ওই বছরের রোজার ঈদে মুক্তির কথা ছিল। পরবর্তী সময়ে কোনো অজানা কারণে আটকে যায় সিনেমার মুক্তি। পরে চলতি বছর রোজার ঈদে হঠাৎ করে মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে প্রেক্ষাগৃহে তেমন সুবিধা করতে পারেনি ছবিটি।
‘অন্তরাত্মা’ সিনেমার দৃশ্যে শাকিব খান ও দর্শনা বণিক
প্রথম সপ্তাহ শেষ না হতেই নামিয়ে দেওয়া হয় সিনেপ্লেক্স থেকে। সিঙ্গেল স্ক্রিনেও দর্শক টানতে পারেনি ‘অন্তরাত্মা’।
ছবির ভরাডুবির অন্যতম কারণ ছিল প্রচারের অভাব। ‘বরবাদ’ নিয়ে সরব থাকলেও ‘অন্তরাত্মা’ নিয়ে একেবারেই নীরব ছিলেন শাকিব নিজেও। অন্যদেরও তেমন ভূমিকা দেখা যায়নি। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন নায়িকা দর্শনা বণিক। প্রচারে বাংলাদেশে আসতে না পারলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত সিনেমাটি নিয়ে পোস্ট করেছেন তিনি।
তরঙ্গ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে ‘অন্তরাত্মা’ প্রযোজনা করেছেন সোহানী হোসেন। এতে আরও অভিনয় করেছেন শাহেদ শরীফ খান, অরুণা বিশ্বাস, ঝুনা চৌধুরী প্রমুখ।
