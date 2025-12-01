৩০ দিনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন পরীমনি

৩০ দিনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন পরীমনি
বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় তারকা পরীমনি। রুচিশীল শাড়ি ও নান্দনিক সাজে প্রায়ই নজর কাড়েন তিনি। বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী পোশাক শাড়িকে ঘিরে এবার নতুন উদ্যোগে নিলেন এই নায়িকা। শুরু করলেন এক ভিন্নধর্মী চ্যালেঞ্জ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে টানা ৩০ দিন শাড়ি পরার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছেন তিনি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় পরীমনি ঘোষণা দেন, ‘আজ থেকে আগামী ৩০ দিন শাড়ি পরার চ্যালেঞ্জ। আসো মনুরা।’ সেই সঙ্গে বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে মজা করে আরও লেখেন, ‘যে ফেল করবা, সে সিলেট ঘুরতে নিয়ে যাবা।’
তার এই ঘোষণার পরপরই ভক্তদের মধ্যে শুরু হয় ব্যাপক উচ্ছ্বাস। অনেকেই মন্তব্যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের কথা জানিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিনেত্রীকে।
অভিনয় আর ফ্যাশন; সব ক্ষেত্রেই পরীমনি এখন দাপুটে উপস্থিতির নাম। অভিনয়ের পাশাপাশি উদ্যোক্তা হিসেবেও পরিচিত তিনি। নারী ও শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত তার ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘বডি’ ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
শাড়ির প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়াতেই কি এই চ্যালেঞ্জ? নেটিজেনদের মতে, পরীমণির এই উদ্যোগ শাড়ি সংস্কৃতিকে আরও এগিয়ে দেবে।
