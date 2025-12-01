বাবা হলেন ইমরান মাহমুদুল
জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ইমরান মাহমুদুল সোমবার (১ ডিসেম্বর) প্রথমবারের মতো বাবা হয়েছেন। রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইমরানের স্ত্রীর কোলে জন্ম নেয় ফুটফুটে এক কন্যা সন্তান।
সুখবরটি নিশ্চিত করেছেন ইমরানের ঘনিষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী মোহাম্মদ মিলন। তিনি জানান, “মাত্রই আমাদের ভাতিজি পৃথিবীর আলোতে এসেছে। মা-মেয়ে দু’জনই আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছেন। ইমরান ভাই তাদের জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।”বর্তমানে কন্যার নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি।
ইমরান মাহমুদুল ২০২৩ সালের ২৪ মে পারিবারিক উদ্যোগে মেহের আয়াত জেরিনের সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। সংগীত জীবনের শুরু ২০০৮ সালে চ্যানেল আই-এর ‘সেরাকণ্ঠ’ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এরপর তিনি একক গায়ক ও সংগীত পরিচালক হিসেবে দেশের সঙ্গীত জগতে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন।
গত এক যুগে ইমরানের কণ্ঠে বহু গান শ্রোতাপ্রিয়তা পেয়েছে। তার সুরে নতুন প্রজন্মের অনেক শিল্পী জীবন পেয়েছেন। এর মধ্যে কিছু কণ্ঠস্বর পেয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও।
ইমরান মাহমুদুলের পরিবারে নতুন কন্যা সন্তানের আগমনে শোনার পর থেকে ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা সামাজিক মাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন।
এমআই/এমএমএফ