বড়পর্দায় কে হচ্ছেন তৌসিফের নায়িকা

বড়পর্দায় কে হচ্ছেন তৌসিফের নায়িকা
তৌসিফ মাহবুবের সুদিন যাচ্ছে। কাজ বাড়ছে, পর্দায় বাড়ছে বৈচিত্র্য। জানা গেল আরও বৈচিত্র্যময় সব কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। বড়পর্দায়ও শিগগিরই দেখা যেতে পারে এই অভিনেতাকে। সেখানে কে হচ্ছেন তৌসিফের নায়িকা?
আজ (৩ ডিসেম্বর) ফেসবুকে নাজিফা তুষির সঙ্গে তিনটি ছবি পোস্ট করেছেন তৌসিফ মাহবুব। লিখেছেন, ‘এ হাওয়া আমায় নেবে কতদূর…’। ছবি ও পোস্ট প্রকাশের পর অনুরাগীদের মধ্যে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। নতুন কোনো কাজ, নাকি ব্যক্তিগত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ?
তৌসিফের প্রকাশ করা ছবিগুলোতে দেখা যায়, ভিন্ন মোডে দাঁড়িয়ে তিনি। স্বভাবসুলভ হাসি নেই, বরং এক ধরনের ভাবুক অভিব্যক্তি। পোস্টটি ঘিরে রাশি রাশি মন্তব্য। কেউ লিখছেন ‘নতুন সিনেমার ইঙ্গিত’, আবার কেউ ধারণা করছেন ‘ওয়েবফিল্ম’, কেউ বলছেন মিউজিক ভিডিওর অংশ হতে পারে।
নির্মাণ দুনিয়ায় যোগাযোগ করে জানা গেছে, নাম ঠিক না হওয়া নতুন একটি ওয়েব ফিল্মে অভিনয় করতে যাচ্ছেন তৌসিফ ও তুষি। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনো মুখ খুলছে না প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। তারা আপাতত কোনো তথ্য প্রকাশ করতে রাজি নয়।
বিষয়টি জানতে যোগাযোগ করা হলে নাজিফা তুষি বলেন, ‘তৌসিফের সঙ্গে কোনো কাজ করছি না। দেখা হয়েছিল, তাই ছবি তুলেছি, তা ছাড়া আর কিছু্ না।’ অথচ ইন্ডাস্ট্রির সবাই জানে, কাজ ছাড়া দেখা করার মানুষ তুষি নন, ছবি তোলা তো দূরের কথা।
নতুন কাজের ব্যাপারে কী জানালেন তৌসিফ? সম্প্রতি উত্তরায় একটি শুটিং সেটে জাগো নিউজকে তৌসিফ মাহবুব জানান, বড়পর্দা ভীষণভাবে হাতছানি দিচ্ছে তাকে। কিন্তু কোথায় যেন একটা বাঁধা থেকেই যাচ্ছে। সেটা কাটলে তাকেও দেখা যাবে বড়পর্দায়। তৌসিফ মাহবুব বলেন, ‘অভিনয় যারা করেন, তাদের সবার ইচ্ছে থাকে একদিন বড়পর্দায় কাজ করবেন। আমারও ইচ্ছে আছে। আশা করছি সবকিছু ঠিক হলে সবাইকে জানাবো।’
সাম্প্রতিক কাজের খবর হচ্ছে, তৌসিফ মাহবুবের সঙ্গে জুটি বেঁধে সম্প্রতি একটি নাটকে অভিনয় করছেন মডেল ও মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ বিজয়ী শাম্মী ইসলাম নীলা। নাম ‘ফার্স্ট লাভ’। এ কাজের মাধ্যমে ছোটপর্দায় অভিষেক হয়েছে নীলার। এরই মধ্যে দর্শকদের প্রশংসাও কুড়াতে শুরু করেছে নাটকটি।
নারী-প্রধান গল্প নিয়ে নতুন সিনেমা নির্মাণে যাচ্ছেন রায়হান রাফি। ছবিটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন নাজিফা তুষি। চলতি মাসের শেষদিকে দেশের কয়েকটি লোকেশনে ছবিটির শুটিং শুরু হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে ঈদুল ফিতরে সিনেমাটি মুক্তি পাবে। এরই মধ্যে রাফির নিদের্শনায় ‘আন্ধার’ নামে এক ভৌতিক গল্পেও অভিনয় করেছেন তুষি।
