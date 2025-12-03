দুষ্টু মিষ্টি প্রেমে ভাসলেন শুভ-ঐশী, ধরা দিলো চুমু দৃশ্য
রায়হান রাফীর আলোচিত সিনেমা ‘নূর’। মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে ছবিটি। এর প্রথম গান ‘স্বপ্ন’ ২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। গানের কথায় ধরা পড়েছে প্রেমের অপেক্ষা, হারানোর ভয় এবং নিঃশব্দ যাতনা। গানে গানে রোমান্টিক জুটি হয়ে হাজির হলেন নায়ক আরিফিন শুভ ও নায়িকা জন্নাতুল ফেরদৌস ঐশী।
তাদের স্ক্রিন কেমিস্ট্রি জীবন্ত করে তুলেছে গানের আবেগকে। দুজনে ধরা পড়লেন মিষ্টি চুমুর দৃশ্যেও। গানটি বেশ সাড়া ফেলেছে শ্রোতা-দর্শকের মধ্যে।
গত ২৫ নভেম্বর অন্তর্জালে আরিফিন শুভ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঐশীর সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। সেখানে ক্যাপশন ছিলো, ‘তোরে এত ভালোবাসি আর বলব কতবার… যদি হারাস একটিবার মরে যাব শতবার’। একই সময়ে ঐশীও শুভর সঙ্গে ছবি দিয়ে রোমান্টিক কিছু পঙতি লেখেন। সেই ছবি ও পোস্ট ভাইরাল হয়েছিলো সোশ্যাল মিডিয়াতে। অনেকেই দাবি করছিলেন দুই তারকা সম্পর্কে জড়িয়েছেন।
‘স্বপ্ন’ গানের দৃশ্যে নায়ক আরিফিন শুভ ও জন্নাতুল ফেরদৌস ঐশী
তবে সব রহস্য উদঘাটিত হলো ‘স্বপ্ন’ গান প্রকাশ্যে আসায়। এ গানে শুভ তার হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেছেন ঐশীর প্রতি।
গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন ইমরান মাহমুদুল। কথাগুলো লিখেছেন শফিক তুহিন। প্রকাশের পর থেকেই গানটির অংশবিশেষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। অনুরাগীরা গানটির রোমান্টিক দৃশ্য ও নায়ক-নায়িকার পারফরম্যান্স নিয়ে ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন।
‘স্বপ্ন’ গানে রোমান্টিক নায়ক আরিফিন শুভ ও নায়িকা জন্নাতুল ফেরদৌস ঐশী
সিনেমাটির পরিচালক রায়হান রাফী জানিয়েছেন, ‘নূর’-এ তিনি একটি অদ্ভুত প্রেমের গল্প ফুটিয়ে তুলেছেন। সিনেমার পুরো কাহিনীতে আরিফিন শুভ ও মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ঐশীর পর্দার রসায়ন দেখার অপেক্ষা থাকবে দর্শকদের।
তিনি নিশ্চিত করলেন, খুব শিগগিরই সিনেমাটি বায়োস্কোপ প্লাসে মুক্তি পাবে।
