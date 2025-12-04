  2. বিনোদন

পুরুষ করলে বাহবা পায় নারী করলেই দোষ : মালাইকা

প্রকাশিত: ০৭:১৪ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন তিনি। বিশেষ করে সমাজের দ্বৈত মানদণ্ড নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি দাবি করেন, এই সমাজে একই কাজ পুরুষ করলে বাহবা পায়। কিন্তু নারী করলে সমালোচনা হয়।

বারখা দত্তের সঙ্গে আলাপচারিতায় মালাইকা বলেন, ‘আপনি যদি দৃঢ়চেতা নারী হন, তাহলে নিয়মিত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। এটা এড়ানোর কোনো উপায় নেই। আমার জীবনে বেশ কয়েকজন পুরুষ আমাকে দারুণভাবে সমর্থন করেছেন তাদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে।’

তবে একই ঘটনায় সমাজ নারী এবং পুরুষকে ভিন্ন চোখে দেখে, এ কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন তিনি। ‘আজ একজন পুরুষ নতুন সম্পর্কে যায়, ডিভোর্স দেয়, বা নিজের অর্ধেক বয়সী কাউকে বিয়ে করলে সবার মতামত হয় ‘ওয়াও, কী দারুণ!’ কিন্তু একজন নারী একই কাজ করলে প্রশ্নের তীর তার দিকে ছোড়া হয়। বলা হয়, ‘এটা কেন করলে? তোমার কি বুদ্ধি নেই?’ এই স্টেরিওটাইপ এখনো সমাজে বিদ্যমান।’

নিজের তরুণ বয়সের দিনগুলো স্মরণ করে মালাইকা বলেন, ‘সে দিনগুলো আমি শুধু গান করব, সংসার করব, সন্তান নেবো এভাবেই ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝেছি, আমি সবসময় বড় স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করি। একই জায়গায় থেমে থাকতে ভালো লাগত না। সবসময় অন্য রকম কিছু করতে চাইতাম।’

মালাইকা তার ২৫ বছর বয়সে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েও কথা বলেন। তার ভাষ্য, ‘আমার মায়ের জন্য এটা বিস্ময়ের ছিল। মা বলতেন, ‘দুনিয়া দেখো, জীবন উপভোগ করো; প্রথম যাকে ডেট করবে, তাকেই বিয়ে কোরো না।’ আমি বলেছিলাম, মা, একটু রিল্যাক্স করো। তবে মা সবসময় আমাদের স্বপ্ন দেখতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি কখনো থামিয়ে রাখেননি আমাদের।’

সম্প্রতি গুঞ্জন ছড়িয়েছে নতুন প্রেম করছেন মালাইকা। বলিউডে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, ৫০ বছরের অভিনেত্রী নাকি ৩৩ বছর বয়সী ডায়মন্ড ব্যবসায়ী হার্শ মেহতার সঙ্গে প্রেমে মজেছেন।

