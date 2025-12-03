যে কারণে ট্রাম্প প্রশাসনকে কড়া সতর্কবার্তা দিলেন গায়িকা সাবরিনা

যে কারণে ট্রাম্প প্রশাসনকে কড়া সতর্কবার্তা দিলেন গায়িকা সাবরিনা
মার্কিন পপ তারকা সাবরিনা কার্পেন্টার। সম্প্রতি এক ঘোষণা দিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসকে তার গান ব্যবহার করা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন গায়িকা। কারণ ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন দফতর আইসির অভিযানের একটি ভিডিওতে তার গান ব্যবহার করেছে।
সোমবার হোয়াইট হাউসের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত সেই ভিডিওতে কার্পেন্টারের ২০২৪ সালের জনপ্রিয় গান ‘জুনো’ ব্যবহার করা হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, ফেডারেল অভিবাসন কর্মকর্তারা মানুষকে তাড়া করে ধরে ফেলছেন। আর আশপাশের পথচারীরা মোবাইলে তা ধারণ করছেন।
ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা ছিল, ‘কখনো এটা চেষ্টা করেছ? বিদায়’ গানের কথার ইঙ্গিত রেখে সাথে বিভিন্ন ইমোজিও ব্যবহার করা হয়।
ভিডিওটির পোস্ট দেখেই প্রতিক্রিয়া জানিয়ছেন সাবরিনা। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘এই ভিডিওটি ভয়ংকর ও ঘৃণ্য। আমাকে বা আমার গানকে তোমাদের অমানবিক উদ্দেশ্য সফল করতে ব্যবহার করবে না।’
জবাবে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগেইল জ্যাকসন বলেন, ‘সাবরিনা কার্পেন্টারের জন্য আমাদের একটি ছোট্ট বার্তা আছে।আমরা আমাদের দেশ থেকে বিপজ্জনক অপরাধী, অবৈধ খুনি, ধর্ষক ও শিশুশোষকদের বহিষ্কার করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করব না। যারা এসব নিকৃষ্ট মানুষকে রক্ষা করবে, তারা বোকা না হয় ধীরবুদ্ধি।’
সাবরিনা কার্পেন্টার
গ্র্যামি পুরস্কারজয়ী গায়িকা সাবরিনা কার্পেন্টারের আগে আরও দুই ডজনের বেশি সংগীতশিল্পী ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনে তাদের গান ব্যবহার করা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এর মধ্যে নিল ইয়াং ও দ্য রোলিং স্টোনসও রয়েছেন।
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি বেশ সক্রিয়। তার প্রচার ও যোগাযোগ দল প্রায়ই বিভিন্ন জনপ্রিয় গানের অংশ যুক্ত করে ছোট ভিডিও প্রকাশ করে থাকে। সেসব ভিডিওতে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন তুলে ধরা হয়।
সোমবারের ভিডিওটি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করে প্রশাসনের আক্রমণাত্মক অভিবাসন দমন নীতির দিকে। যা ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শুরু থেকেই চলছে। বিষয়টি ভালোভাবে নিচ্ছেন না অনেক আমেরিকান। তাদের একজন গায়িকা সাবরিনা কার্পেন্টারও। তাই তিনি তার গান ব্যবহার থেকে হোয়াইট হাউসকে বিরত থাকতে বলেছেন।
