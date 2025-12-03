যে সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে স্বরাকে অর্ধনগ্ন হতে হয়েছে

যে সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে স্বরাকে অর্ধনগ্ন হতে হয়েছে
খোলামেলা মন্তব্যের কারণে বলিউডে কাজের সুযোগ কমে গেছে-এমন দাবি আগেই করেছিলেন স্বরা ভাস্কর। তবুও নিজের বক্তব্যে অনড় অভিনেত্রী। এবার জানালেন, রিয়া কাপুর পরিচালিত ‘বীরে দি ওয়েডিং’ সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়েই তাকে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় শুটিং করতে হয়েছিল।
স্বরা বলেন, তিনি সবসময়ই নায়িকার চাকচিক্যের বদলে চরিত্রনির্ভর অভিনয় করতে চেয়েছেন। তাই তার বাছাইয়ে থাকে সাধারণ বা প্রান্তিক সমাজের মানুষের গল্প। কিন্তু ‘বীরে দি ওয়েডিং’-এ তাকে পুরোপুরি ভিন্ন রূপে হাজির হতে হয়- গ্ল্যামার আর লাস্যময়ী উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল পুরো সিনেমায়। ছবির একটি হস্তমৈথুন দৃশ্যে অভিনয়ও করতে হয়েছিল তাকে।
অভিনেত্রীর অভিযোগ, ‘তারিফা’ গানের শুটিংয়ের সময় যেসব পোশাক পরানো হয়েছিল, তা এতটাই খোলামেলা যে অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। স্বরার ভাষায়, ‘যে স্নানপোশাক পরানো হয়েছিল, সেটা এতটাই ছোট যে নিজেরই অর্ধনগ্ন মনে হচ্ছিল। ভ্যানিটি ভ্যান থেকে সেটে যেতে গায়ে তোয়ালে জড়াতে হয়েছিল।’
একই গানে কারিনা কাপুর ও সোনম কাপুরও ছিলেন অনুরূপ পোশাকে, যদিও তারা এ নিয়ে কোনো অভিযোগ করেননি।
স্বরা আরও বলেন, ‘এই ছবিতে আমাকে সবসময় লাস্যময়ী লুকে থাকতে হয়েছে। ওজন কমানোর চাপও ছিল। এর আগে আমার চরিত্রগুলোতে যেখানে অভিনয় ও অভিব্যক্তির ওপর জোর দেওয়া হতো, এখানে তা ছিল গৌণ।’
