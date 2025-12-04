  2. বিনোদন

ছবি ফ্লপ যায় বলতেই অভিনেতাকে মারলেন আমির খান, ভাইরাল ভিডিও

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৩ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি ফ্লপ যায় বলতেই অভিনেতাকে মারলেন আমির খান

বলিউডে একসময় ‘ফ্লপস্টার’ ট্যাগ যেন আঠার মতো লেগে ছিল মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির খানের গায়ে। ‘সিতারে জামিন পারে’ মুক্তির পরই তিনি সেই তকমা ঝেড়ে ফেলতে সমর্থ হন। তবে ‘ফ্লপ’ শব্দটি যে এখনও তার জন্য রীতিমতো সংবেদনশীল সেটাই বোঝা গেল একটি ভাইরাল ভিডিওতে!

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে অভিনেতা বীর দাসের সঙ্গে কথোপকথনের সময় বেশ মেজাজ হারিয়ে ফেলেন আমির। প্রথমে আমির বীরকে বলেন, তার ছবির সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। ভালো কনটেন্ট নিয়ে কাজ করা উচিত।

উত্তরে বীর জানান, তার নতুন ছবিতে তিনি নিজেই আইটেম গান করেছেন। আছে কমেডি, রোমান্সও। সব মিলিয়ে দর্শক নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন।

বীরের কথা শুনে আমির সোজাসাপটা মন্তব্য করেন, ‘এই ছবি একেবারেই ফ্লপ হবে।’

মুহূর্তেই বীর দাস পাল্টা বলে বসেন, ‘সে তো আপনারও হয়েছে! লাল সিং চাড্ডা চলেনি একদম।’

এতেই আগুনে ঘি! আমির খান হঠাৎ রাগে বীরকে মারধর শুরু করেন। ভিডিওতে এমন দৃশ্যই দেখা যায়। ঠিক তখনই একদল তরুণ-তরুণী ঘরে ঢুকে বীরকে জানান, তারা তার ছবির ভক্ত, কাজটি দারুণ লেগেছে। পরিস্থিতি পাল্টে যেতেই আমির বীরকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ‘আমিই তো বলেছিলাম এমন ছবি বানাতে!’

এই দৃশ্য দেখে অনেকেই প্রথমে হতবাক হলেও শেষে জানা যায় সবই অভিনয়। এটি আসলে আমির খান ও বীর দাসের নতুন সিনেমা ‘হ্যাপি পাটেল’র ঘোষণামূলক ভিডিও। ছবিটি প্রযোজনা করছে আমির খান প্রোডাকশন। অভিনয়ে আছেন বীর দাস ও মোনা সিং। এর পরিচালনার দায়িত্বেও রয়েছেন বীর দাস নিজেই।

চলতি সময়েই শুটিং শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। আগামী ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে ছবিটি।

 

এলআইএ

