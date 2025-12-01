  2. বিনোদন

যে কারণে বিরতি নিচ্ছেন প্রভাস

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
যে কারণে বিরতি নিচ্ছেন প্রভাস
প্রভাস। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাসের এখন এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। একের পর এক সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত তিনি। বর্তমানে পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি বাঙ্গার নতুন ছবি ‘স্পিরিট’র শুটিংয়ে দিন কাটছে তার। টানা কাজের চাপের মধ্যে নিজেকে সময় দিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই তারকা।

জানা গেছে, ২৩ নভেম্বর থেকে ‘স্পিরিট’র শুটিং করছেন প্রভাস। প্রথম পর্বের কাজ শেষ করেই লম্বা বিরতিতে যাওয়ার পরিকল্পনা তার। বলিউডে যেমন অক্ষয় কুমার বা অজয় দেবগন পরিবারকে সময় দিতে নিয়মিত বিরতি নেন, ঠিক তেমনই এবার নিজেও কিছুটা সময় নিজের মতো করে কাটাতে চান প্রভাস। এরই মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে, বিরতির সময় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনাও করে ফেলেছেন তিনি।

এদিকে সম্প্রতি প্রভাসের ৪৬তম জন্মদিনে প্রকাশিত হয় ‘স্পিরিট’র প্রথম ঝলক। সেটি সামনে আসার পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে প্রশ্ন-ছবিটিতে কি নগ্ন দৃশ্য থাকবে? কারণ পরিচালকের আগের ছবি ‘অ্যানিম্যাল’-এ নগ্ন দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল রণবীর কাপুরকে।

এই নিয়ে ভক্তদের জল্পনা বাড়ছে যে, প্রভাসও কি তেমন কোনো দৃশ্যে অভিনয় করবেন, নাকি তার পরিবর্তে ব্যবহার করা হবে বডি ডাবল? যদিও এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। সব মিলিয়ে ‘স্পিরিট’ ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

