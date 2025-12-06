শাহরুখ-কাজলের ‘ডিডিএলজে’র ত্রিশ বছর, লন্ডনে স্থাপিত হলো ভাস্কর্য
বলিউডের কালজয়ী প্রেমের সিনেমাগুলো মধ্যে ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে’ অন্যতম। আকাশ ছোঁয়া বক্স অফিস সাফল্য যেমন আছে, এ ছবির ঝুলিতে আছে অনেক প্রশংসা ও রেকর্ডও। বিশেষ করে সবচেয়ে দীর্ঘদিন ধরে সিনেমা হলে চলার রেকর্ড এ সিনেমার দখলে। ভক্তরা ছবিটিকে ছোট করে ডাকেন ডিডিএলজে নামে।
দেখতে দেখতে এ সিনেমা মুক্তির ত্রিশ বছর পেরিয়ে গেল। এ উপলক্ষে লন্ডনের লেস্টার স্কয়ারে শাহরুখ খান অভিনীত রাজ ও কাজল অভিনীত সিমরানের চরিত্রের আকারের ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য উন্মোচন করা হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে হলে চলা সিনেমা হিসেবে ডিডিএলজেকে সম্মান জানিয়ে এই ভাস্কর্য স্থাপন করেছে লন্ডনের কর্তৃপক্ষ।
সেই ভাস্কর্য উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছবির দুই প্রধান তারকা শাহরুখ-কাজল। এক ভিডিওতে দেখা যায় ছাতা হাতে দাঁড়ানো শাহরুখ। তার সঙ্গে আছেন কাজল। তিনি ভাস্কর্যটি উন্মোচন করেন। এসময় আবেগে তাকে অশ্রুসিক্ত হতে দেখা যায়।
ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসে স্মরণীয় এই জুটিকে সম্মান জানাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দুজনকে একসঙ্গে দেখে ভক্তদের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। মুহূর্তেই তাদের ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়।
উন্মোচন অনুষ্ঠানে নিজেদের ভাস্কর্যের পাশে দাঁড়িয়ে শাহরুখ-কাজল তিন দশক আগের সেই রাজ-সিমরানের রোমান্টিক স্মৃতি যেন আবার ফিরিয়ে আনেন। কাজলকে দেখা যায় সমুদ্র-নীল রঙের শাড়িতে। শাহরুখ উপস্থিত ছিলেন কালো রঙের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শাহরুখ খান। তিনি বলেন, ‘বড় দেশের জীবনে ছোট ছোট এমন আনন্দের মুহূর্ত চলে আসে। লন্ডনের লেস্টার স্কয়ারে আজ রাজ ও সিমরানের ভাস্কর্য উন্মোচন করতে পেরে আমি আনন্দিত। ডিডিএলজে প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র হিসেবে এখানে স্থায়ীভাবে স্থান পেল এ জন্য যুক্তরাজ্যের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। লন্ডনে এলে রাজ-সিমরানের সঙ্গে স্মৃতি ধরে রাখতে ভুলবেন না।’
উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ডিডিএলজে সারা বিশ্বে বিপুল জনপ্রিয়তা পায় এবং সে বছর সর্বোচ্চ আয় করা ভারতীয় ছবির মর্যাদা অর্জন করে। ছবিটি আয় করেছিল প্রায় ১০২.৫ কোটি রুপি। সেটি ছিল বিরল সেই সময়ের সেরা সাফল্যের রেকর্ড।
এলআইএ