৬৪ জেলায় বাজবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

৬৪ জেলায় বাজবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
মহান বিজয় দিবসকে সামনে রেখে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এবার দেশের সবকটি জেলায় একযোগে পরিবেশিত হবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কালজয়ী সব গান।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক বার্তায় জানানো হয়, বিজয়ের দিনের গুরুত্ব ও ইতিহাসকে তরুণ প্রজন্মের কাছে আরও গভীরভাবে পৌঁছে দিতে এ আয়োজন করা হয়েছে।
বার্তায় আরও উল্লেখ করা হয়, এ প্রজন্মের শিল্পীদের কণ্ঠে একাত্তরের উজ্জীবনী ও দেশপ্রেমের গান শুনতে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকছে আয়োজনটি।
১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের গৌরবের দিন। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে অর্জিত হয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং লাল-সবুজের পতাকা। বিজয়ের সেই মহান দিনকে স্মরণেই আয়োজনটি নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
