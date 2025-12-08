মহসিন আহমেদের লেখায় আসছে ৬ শিল্পীর গান

মহসিন আহমেদের লেখায় আসছে ৬ শিল্পীর গান
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রচার হচ্ছে নতুন নতুন অনেক গান। তার ভিড়ে আসতে চলেছে গীতিকবি মহসিন আহমেদের গ্রন্থনা ও গান রচনায় কিছু গান। এই বিশেষ গীতিনকশার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এরইমধ্যে। গানগুলোতে গীতিকবি বিজয় দিবসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।
সেইসব কথার রেশ ধরে ৬ টি গান রচনা করেছেন তিনি। গীতিকবি জানান, প্রতিটি গানেই মহান মুক্তিযুদ্ধের আখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।
সবগুলো গানের সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন বরেণ্য সুরকার হিমাদ্রী বিশ্বাস। গানগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছেন এই সময়ের জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ। তারা হলেন প্রিয়াঙ্কা গোপ, চম্পা বণিক, সাব্বির জামান, মুহিন খান, মিজান মাহমুদ রাজীব ও স্মরণ।
ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বেতারের স্টুডিওতে গানগুলোর রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে।
আগামী ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠানটি একযোগে প্রচার হবে।
অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন সুরাইয়া সুলতানা মনিরা ও মো. জসিম উদ্দিন। প্রযোজনা করবেন শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা
এলআইএ/এমএস