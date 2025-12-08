ধর্মেন্দ্রকে ছাড়াই এলো জন্মদিন, আবেগী পরিবারের সদস্যরা

ধর্মেন্দ্রকে ছাড়াই এলো জন্মদিন, আবেগী পরিবারের সদস্যরা
বলিউডের কিংবদন্তি অভিনয়শিল্পী ধর্মেন্দ্র ২৪ নভেম্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। জন্মদিনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তার মৃত্যু অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করেছে চলচ্চিত্র অঙ্গনে। ভক্ত, সহশিল্পী এবং পরিবারের সদস্যরা এখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি।
আজ তার জন্মদিনে বাবাকে স্মরণ করে হৃদয়ছোঁয়া বার্তা দিয়েছেন সন্তানেরা। সে তালিকায় আছেন মেয়ে এশা দেওল, ভাতিজা অভয় দেওল।
বাবাকে নিয়ে কয়েকটি ছবি শেয়ার করে এশা লিখেছেন, ‘আমার প্রিয় বাবা… আমাদের অটুট বন্ধন যুগের পর যুগ এক থাকবে। আকাশ হোক আর পৃথিবী; আমরা সবসময় একসঙ্গে। এখন তোমাকে খুব যত্নে, ভালোবাসায় হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে রেখেছি। জীবনের বাকি পথটা তোমাকেই সঙ্গে নিয়ে চলব।’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘তোমার দেওয়া স্মৃতি, শিক্ষা, পথনির্দেশ, উষ্ণতা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, মর্যাদা আর শক্তির কোনো তুলনা নেই। বাবা, তোমাকে ভীষণভাবে মিস করছি… তোমার সেই উষ্ণ আলিঙ্গন, শক্ত অথচ কোমল হাতের স্পর্শ, আর আমার নাম ধরে ডাক, সবকিছুই এখন শুধু স্মৃতি।’
এশা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাবার আদর্শ ধরে রাখার। তিনি লেখেন, ‘তোমার শেখানো কথা ‘সবসময় বিনয়ী থাকবে, সুখে থাকবে, সুস্থ ও দৃঢ় থাকবে।’ তোমার এই আদর্শ আমি গর্ব নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাব। তুমি যাদের এত ভালোবেসে গেছ, তাদের কাছেও তোমার ভালোবাসা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব।’
ধর্মেন্দ্রর ভাতিজা অভয় দেওল শৈশবের একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘সম্ভবত ১৯৮৫ বা ১৯৮৬ সাল। কিছুক্ষণ আগে আমাকে বকা দেওয়া হয়েছিল, তাই মুখটা ম্লান। তিনি আমাকে ডাকলেন, পাশে বসালেন আর বললেন ‘ওদিকে আলোটা দেখো।’ তারপর ছবিটা তোলা হয়েছিল। আবার কখন তিনি একই কথা বলবেন, সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় আছি… আজ তার জন্মদিন।’
বলিউডের সোনালি যুগের অন্যতম নক্ষত্র ধর্মেন্দ্র। পরিবারের এই আবেগঘন স্মৃতিচারণ প্রমাণ করে কতটা গভীর স্নেহ ও বন্ধনে বাঁধা ছিলেন তিনি। তার পরিবার ও অসংখ্য ভক্ত আজও ভালোবাসায় স্মরণ করছে এই মহাতারকাকে।
