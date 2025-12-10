  2. বিনোদন

সিনেমায় কাজ করলেও কখনো নাটক ছাড়ব না : তানিয়া বৃষ্টি

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০১ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
তানিয়া বৃষ্টি

দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টি। নাটকে নিয়মিত অভিনয় করলেও সিনেমায় তাকে বেশি দেখা যায়নি। ২০১৫ সালে আকরাম খান পরিচালিত 'ঘাসফুল' সিনেমার মাধ্যমে রুপালি পর্দায় যাত্রা শুরু হয় তার। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ‘গোয়েন্দাগিরি’ নামে আরেকটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন।

দীর্ঘ বিরতির পর আবারও সিনেমায় ফিরছেন অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টি। রায়হান খান পরিচালিত ‘ট্রাইব্যুনাল’ নামে একটি সিনেমায় অভিনয় করছেন তিনি। গতকাল (৯ ডিসেম্বর) মঙ্গবার রাতে মিট দ্য প্রেসে সিনেমাটির কলা-কুশলীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এই অভিনেত্রী।

সেখানে কথা বলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। জানান অভিনয় ও চলচ্চিত্রে তার ক্যারিয়ারের পরিকল্পনার কথা। তিনি জাগো নিউজ বলেন, ‘আমি নিজেকে সবসময় বড় পর্দায় দেখতে চেয়েছি। চেয়েছি ইন্টারন্যাশনাল কিছু কাজ করবো। নানা দেশে যাবে সিনেমাগুলো। প্রত্যেকটা শিল্পীর মনেই হয়তো ইচ্ছেটা থাকে। ওই জায়গা থেকে একটা ভালো অফার এসেছে আমি না করতে পারিনি। ‘ট্রাইব্যুনাল’ করছি।’

শাড়িতে লাস্যময়ী তানিয়া বৃষ্টি

সিনেমার প্রস্তুতির জন্য নাটকে কম কাজ করা হয়ছে বলে জানান তিনি। অভিনেত্রী বলেন, ‘সিনেমার জন্যই নাটকে কাজ কম হয়েছে। এজন্য একটু কম দেখা যাচ্ছে নাটকে। এটা নিয়ে চিন্তা করি না। আমি ফিল্মে কাজ করতে চাই। যখন কাজ করবো প্রস্তুতির জন্য সময় নিতেই হবে আমাকে। চরিত্রটি নিজের মধ্যে ধারণের জন্য সময় তো লাগেই। কেবল কাজ করার জন্য করতে চাই না। যখন সিনেমা থাকবে না তখন নাটকে কাাজ করবো। সিনেমায় কাজ করলেও কখনো নাটক ছাড়ব না।’

বাস্তব ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত একটি শক্তিশালী কোর্টরুম ড্রামা ‘ট্রাইবুনাল’। ছবিটি পরিচালনা করেছেন নির্মাতা রায়হান খান। আসছে রোজা ঈদে মুক্তির লক্ষে ছবিটি নির্মিত হচ্ছে। নারী নির্যাতন, দীর্ঘসূত্রিত বিচার প্রক্রিয়া এবং ন্যায়বিচারের জন্য নিরব লড়াই-এই সবকিছুকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে সিনেমাটির গল্প।

সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, মৌসুমী হামিদ, আদর আজাদ, রাকিব হোসেন ইভন, সায়রা আক্তার জাহানসহ অনেকেই।

 

