ফেসবুকে রিচ বাড়াতে নকল বিয়ের ছবি দিয়ে ভাইরাল অভিনেতা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৮ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
হঠাৎ করেই ফেসবুকে বিয়ের সাজে হাজির অভিনেতা শরীফুল ইসলাম। কনের সাজে সঙ্গে এক তরুণী। ক্যাপশনে লিখলেন, ‌‘আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’ মুহূর্তেই সেই পোস্টে লাইক-কমেন্টের বন্যা বয়ে গেল। অনুরাগীরা ভেবেই নিলেন, জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন অভিনেতা।

কেউ শুভকামনা জানালেন, কেউ জানতে চাইলেন, ‘কবে বিয়ে করলেন?’ আবার কেউ কনের পরিচয় জানতে চেয়ে কমেন্ট বক্স গরম করে তুললেন।

কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে আসে আসল সত্য। শরীফুলের বিয়ে হয়নি!

তবে কেন এমন করলেন তিনি? শরীফুল নিজেই জানিয়েছেন, ফেসবুকের রিচ বাড়াতে মিথ্যে বিয়ের ছবি প্রকাশ করেছেন।

তার ভাষ্য, ‘ফেসবুকের রিচ কয়েক দিন ধরেই খুব কমে গেছে। এখন সবাই তো রিচ বাড়ানোর জন্য নানান কিছু করে, আমিও ভাবলাম একটু সাসপেন্স তৈরি করি। তাই বিয়ের ছবিটা দিলাম।’

তিনি আরও বলেন, ‘আসলে এটা একটা শুটিংয়ের ছবি। আমি কাউকে ভুল পথে নিতে চাইনি। শুধু চেয়েছিলাম একটু আগ্রহ তৈরি হোক।’

শরীফুলের পোস্ট করা সেই ভাইরাল ছবি আসলে তার নতুন নাটক ‘সুদখোরের সুন্দরী বউ’র শুটিং সেট থেকে তোলা। সেখানে কনে রূপে দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত সুলতানাকে। নাটকটি প্রকাশ হবে শরীফুলের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে।

 

