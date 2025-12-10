  2. বিনোদন

যে আক্ষেপ নিয়ে ওমরাহ করলেন ক্লোজআপ ওয়ান তারকা রাশেদ

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২১ এএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
যে আক্ষেপ নিয়ে ওমরাহ করলেন ক্লোজআপ ওয়ান তারকা রাশেদ
ক্লোজআপ ওয়ান তারকা রাশেদ

ক্লোজআপ ওয়ান তারকা মো. রাশেদ উদ্দিন ওরফে রাশেদ পবিত্র ওমরাহ হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। গত ৮ ও ৯ ডিসেম্বর তারিখে নিজের ফেসবুক ওয়ালে দুটি পোস্টে ছবি ও বার্তাসহ বিষয়টি জানান তিনি।

সেখানে ওমরাহ পালনের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন এই সংগীতশিল্পী। সেইসঙ্গে মাকে সঙ্গে নিতে না পারায় আক্ষেপও প্রকাশ করেন তিনি।

রাশেদ প্রথমে তার ফেসবুকে ৮ ডিসেম্বর একটি পোস্ট করে জানান, ‌‘মহান আল্লাহর ইচ্ছায় আমার অনেক বড় একটি স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। তা হলো ওমরাহ হজের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া। মাত্র এক দিনের নোটিশে প্রস্তুতি নিয়েছি। দোয়া চাই।’

আরও পড়ুন
লন্ডনে পড়াশোনা শেষ করলেন কণ্ঠশিল্পী ন্যানসি
রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সাংস্কৃতিক ইশতেহার চাইলেন শিল্পীরা

এসময় তিনি আরও লেখেন, ‘মাকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারলেই অনেক বেশি ভালো লাগতো। হয়তো খুব শিগগির মা ও সাথে যাবে। মহান আল্লাহর কাছে এই দোয়াটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবার কাছে দোয়ার প্রার্থনা রইলো। আমিও সবার জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ।’

এরপর তিনি ৯ ডিসেম্বর এক পোস্টে লেখেন, ‘গতকাল জেদ্দা এয়ারপোর্টে সৌদি আরব টাইম রাত ৯টা ৩০ মিনিটে পৌঁছে ওমরাহ হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম হেরেম শরীফে এবং খুব সুন্দরভাবে ওমরাহ হজ সম্পন্ন করলাম ভোর ৫টায়। আলহামদুলিল্লাহ আজ জোহরের নামাজের পর রওনা হবো মদিনা মানোয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজায় জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। সারা পৃথিবীর মানুষের কল্যাণ বয়ে আনুক এই দোয়া করেছি মহান আল্লাহর দরবারে।’

তার এই পোস্টে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় সিক্ত করছেন ভক্ত-অনুরাগীরা। অনেকে চেয়েছেন দোয়াও।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।