১৫ প্রেক্ষাগৃহে ‘খিলাড়ি’

১৫ প্রেক্ষাগৃহে ‘খিলাড়ি’
আজ দেশজুড়ে ১৫ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ‘খিলাড়ি’। জারা জামান ও শাহেন শাহ অভিনীত সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন জারা জামান নিজেই। পরিচালনায় করেছেন মো. শফিউল্লাহ।
শফিউল্লাহ বলেন, ‘খিলাড়ি’ সিনেমাটি ১৫টি হলে মুক্তি দিচ্ছি আমরা। এটি মূলত একটি বাণিজ্যিক বিনোদনধর্মী ছবি। অ্যাকশন, আবেগ ও চমক-সবকিছুই রাখার চেষ্টা করেছি। দর্শক এবার নতুন ধরনের ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা পাবেন। সিনেমাটির শুটিং হয়েছে বাগেরহাট, খুলনা, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজারের চমৎকার লোকেশনে।
পরিচালক জানান, গল্পের গতি ও চরিত্রের আবহ বজায় রাখতে প্রতিটি লোকেশনই বেছে নেওয়া হয়েছে বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী। সিনেমার নায়িকা সোনিয়া জারা ছবিটি নিয়ে দারুণ আশাবাদী।
তিনি বলেন, ‘খিলাড়ি আমার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। গ্ল্যামার ও অ্যাকশন দুই রূপেই দর্শক আমাকে দেখবেন। চরিত্রটি আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। সর্বোচ্চ দিয়ে কাজ করেছি, এখন অপেক্ষা দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার।’
চিত্রনায়ক শাহেনশাহ বলেন, ‘এ ছবির চরিত্র আমার ক্যারিয়ারে বিশেষ জায়গা দেবে। একজন সাধারণ মানুষের লড়াই, দায়িত্ববোধ আর আবেগ সবই আছে এতে। অ্যাকশন ও ইমোশন একসঙ্গে উপভোগ করবেন দর্শক।’
সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন নানা শাহ, উজ্জ্বল, ইভা রহমান, শামসুল হাদি, আকাশ, আলি, আনোয়ার হোসেন, তানভীর শেখসহ অনেকেই। গান গেয়েছেন বেলি আফরোজ, মম রহমান ও শারমিন আক্তার। সংগীত পরিচালনা করেছেন তানিয়া অহিদ।
এমআই/এএসএম