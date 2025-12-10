অভিনয় ছেড়ে ব্যবসায় রিয়ার বাজিমাত, বছরে আয় ৫৫ কোটি টাকা

অভিনয় ছেড়ে ব্যবসায় রিয়ার বাজিমাত, বছরে আয় ৫৫ কোটি টাকা
অভিনয় থেকে দূরে সরে গেছেন রিয়া চক্রবর্তী। তবুও এখন তিনি কোটি কোটি টাকার ব্যবসায়ী। কীভাবে অভিনয় অঙ্গন ছাড়ার পর এত কম সময়ে ব্যবসায় এমন সাফল্য পেলেন রিয়া-তা নিয়েই চলছে তুমুল আলোচনা।
২০২০ সালের জুনে সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর পর কঠোর সমালোচনা ও নানা অভিযোগে ধকল এসেছিল রিয়ার জীবনে। দীর্ঘসময় আইনি লড়াইয়ের পর সব অভিযোগ থেকে মুক্তি পান তিনি। তবে বলিউডে ফিরে কাজ করার বদলে নতুন পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন রিয়া। মন দেন ব্যবসায়। আর মাত্র এক বছরেই তার আয় দাঁড়িয়েছে ৪০ কোটি রুপি। (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৫ কোটি টাকা)।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের পোশাকের ব্র্যান্ড ‘চ্যাপ্টার ২ ড্রিপ’ নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন রিয়া। অভিযোগমুক্ত হওয়ার পরে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন বলেই ব্র্যান্ডের নাম রেখেছেন এমন। তার দাবি, এক বছরের মধ্যেই ব্র্যান্ডটি ৪০ কোটি রুপির ব্যবসা করেছে।
পোশাক ব্যবসার পাশাপাশি নিজের পডকাস্টও চালান রিয়া। সেখানে এরই মধ্যেই হাজির হয়েছেন অনেক তারকা। এই পডকাস্টের মাধ্যমেও ব্র্যান্ডের প্রচার করেছেন তিনি। জানা গেছে, তার ব্র্যান্ডে ডেনিম প্যান্টের দাম ৫৫০০ রুপি, সাদা টি-শার্ট ২২৯০ রুপি এবং কো-অর্ড সেটের দাম প্রায় ৭৯৯০ রুপি।
ব্যবসায় এভাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার গল্পটিও শেয়ার করেন রিয়া। জানান, সুশান্তের ঘটনার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। তখনই ঠিক করেন নিজস্ব পোশাকব্র্যান্ড গড়ে তোলার। মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের লক্ষ্য করে ২০২৪ সালের অগস্টে অনলাইন স্টোর চালু করেন। পাশাপাশি মুম্বইয়ের বান্দ্রায় খুলে ফেলেন শোরুমও। এরপর মাত্র এক বছরেই ৪০ রুপি রুপি আয়-রিয়ার ভাষায়, এটাই তার ‘দ্বিতীয় অধ্যায়ের’ বড় সাফল্য।
