ফারুক আহমেদের নির্দেশনায় ‘রঙমহাল’

ফারুক আহমেদের নির্দেশনায় ‘রঙমহাল’
ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল ঢাকা থিয়েটার মঞ্চে নিয়ে আসছে নতুন নাটক ‘রঙমহাল’। এটি তাদের ৫৪তম প্রযোজনা এবং চলতি বছর প্রযোজিত তৃতীয় নাটক।
নাটকটি মঞ্চায়িত হবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় রাজধানীর বাংলাদেশ মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে। এটি নির্দেশনা দিয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা ফারুক আহমেদ।
নাটকটি লিখেছেন নাট্যশিক্ষক, গবেষক ও নাট্যকার ড. রুবাইয়াৎ আহমেদ।
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন নাসরিন নাহার, মিলু চৌধুরী, ফারজানা চুমকি, বদরুজ্জামান বাদল, মোস্তফা রতন, হাবিবা আজিজ হ্যাপী, অনিক ইসলাম প্রমুখ।
এর আগে, চলতি বছর ঢাকা থিয়েটার মঞ্চে এনেছে ‘অনুৎযাপিত মানুষের আখ্যান’ ও ‘দেয়াল’ নামের দুটি মঞ্চনাটক।
