  2. বিনোদন

ফারুক আহমেদের নির্দেশনায় ‘রঙমহাল’

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৩ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ফারুক আহমেদের নির্দেশনায় ‘রঙমহাল’
ফারুক আহমেদের নির্দেশনায় ‘রঙমহাল’

ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল ঢাকা থিয়েটার মঞ্চে নিয়ে আসছে নতুন নাটক ‘রঙমহাল’। এটি তাদের ৫৪তম প্রযোজনা এবং চলতি বছর প্রযোজিত তৃতীয় নাটক।

নাটকটি মঞ্চায়িত হবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ‍্যা ৭টায় রাজধানীর বাংলাদেশ মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে। এটি নির্দেশনা দিয়েছেন জনপ্রিয়‍ অভিনেতা ফারুক আহমেদ।

নাটকটি লিখেছেন নাট‍্যশিক্ষক, গবেষক ও নাট‍্যকার ড. রুবাইয়াৎ আহমেদ।

আরও পড়ুন
মেসির সঙ্গে ছবি নিয়ে শুভশ্রীকে ট্রল, থানায় গেলেন রাজ
বিয়ের পরও ধর্ষণ মামলা থেকে রেহাই পাচ্ছেন না নোবেল

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন নাসরিন নাহার, মিলু চৌধুরী, ফারজানা চুমকি, বদরুজ্জামান বাদল, মোস্তফা রতন, হাবিবা আজিজ হ‍্যাপী, অনিক ইসলাম প্রমুখ।

এর আগে, চলতি বছর ঢাকা থিয়েটার মঞ্চে এনেছে ‘অনুৎযাপিত মানুষের আখ‍্যান’ ও ‘দেয়াল’ নামের দুটি মঞ্চনাটক।

 

এমআই/এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।