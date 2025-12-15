আতিফ আসলামের কনসার্ট বাতিল
টিকিটের টাকা ফেরত না পেয়ে মামলা, তদন্তে ডিবি
ঢাকায় পাকিস্তানি কণ্ঠশিল্পী আতিফ আসলামের কনসার্ট হওয়ার কথা থাকলেও সেটি বাতিল হয়েছে। কনসার্ট বাতিল হলেও টিকিটের টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগে কনসার্টটির আয়োজক প্রতিষ্ঠানের সহ-প্রতিষ্ঠাতাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে আদালতে মামলা করা হয়েছে।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ঢাকার অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইনের আদালতে ব্যারিস্টার আহসান হাবীব ভূঁইয়া এ মামলার আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়ে গোয়েন্দা পুলিশকে (ডিবি) নির্দেশ দিয়েছেন।
মামলার আসামিরা হলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান ‘মেইন স্টেজ ইনক’র সহ-প্রতিষ্ঠাতা কাজী রাফসান, ব্রিতি সাবরিনা খান, চলঘুরি লিমিটেড, প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ ইকবাল এবং চেয়ারম্যান প্রমি ইসলাম।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ১৬ নভেম্বর কাজী রাফসান তার ফেসবুক পেজে প্রচারণা চালিয়ে জানান, উপমহাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী আতিফ আসলাম ঢাকায় লাইভ কনসার্টে অংশ নিতে সম্মতি দিয়েছেন। পরে জানানো হয়, কনসার্টটি পূর্বাচল নতুন শহরের চায়নিজ ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে এবং ১৩ ডিসেম্বর তারিখ নির্ধারণ করে টিকিট বিক্রি শুরু করা হয়।
অভিযোগ অনুযায়ী, ব্যারিস্টার আহসান হাবীব ভূঁইয়া ১৯ নভেম্বর চলঘুরি লিমিটেডের মাধ্যমে ২৮ হাজার ৮৪৪ টাকায় পাঁচটি টিকিট কেনেন। তার পরিচিত আরও অনেকে টিকিট কিনেছিলেন। তবে সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমতি না পাওয়ায় ১২ ডিসেম্বর ফেসবুক পোস্টে কনসার্ট স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয়।
এরপর টিকিটের টাকা ফেরত ও আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হলেও আয়োজকরা কোনো সাড়া দেননি। বরং বাদীকে ফেসবুক পেজে ব্লক করে দেওয়া হয় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।
কনসার্ট বাতিলের আগের রাতে আতিফ আসলাম নিজেও ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে জানান, আয়োজক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অনুমতি ও নিরাপত্তা ছাড়পত্র নিশ্চিত করতে না পারায় তারা ঢাকায় পারফর্ম করছেন না।
এদিকে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ ইনক দাবি করেছে, নির্বাচন তফসিল ঘোষণা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে অনুষ্ঠানটি স্থগিত করা হয়েছে।
তারা জানিয়েছে, টিকিট ক্রেতারা চাইলে টাকা ফেরত পাবেন, তবে এতে কিছুটা সময় লাগবে।
