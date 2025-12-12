  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০০ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
‘ব্যাচেলর পয়েন্টে’র নতুন চমক স্পর্শিয়া
স্পর্শিয়া। ছবি: সংগৃহীত

নির্মাতা কাজল আরেফিন অমি পরিচালিত ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ শুরু থেকেই নতুন নায়িকা নিয়ে ব্যাপক কৌতূহল ছিল। কিছুদিন আগে অভিনেত্রীর পেছন দিকের একটি ছবি প্রকাশ করলেও মুখ দেখানো হয়নি। অবশেষে ১১ ডিসেম্বর বঙ্গতে চ্যাপ্টার ৭ প্রকাশের পর স্পষ্ট হয়, আলোচিত সেই মুখটিই স্পর্শিয়া।

গত মাসে স্পর্শিয়াকে দেখা যায় কিন্তু চরিত্র নিয়ে রহস্য রেখেছিল এবং অভিনেত্রীর চরিত্র নিয়ে নানান কৌতূহল ছিল। একমাস পর দর্শকদের অপেক্ষার অবসান হয়েছে। অভিনেত্রী ব্যাচেলর পয়েন্ট ফ্ল্যাটের ওপর তলার ভাড়াটিয়া।

স্পর্শিয়ার এমন আকস্মিক প্রত্যাবর্তন ঘিরে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে বিনোদন অঙ্গনে। ব্যাচেলর ফ্ল্যাটের ওপরতলার নতুন ভাড়াটিয়া ‘স্পর্শ’ চরিত্রে তার আগমন গল্পেও এনে দিয়েছে নতুন দিক ও রহস্যের সঞ্চার।

স্পর্শ চরিত্র নিয়ে কাজল আরেফিন অমি বলেন, স্পর্শ চরিত্রটি মাত্র দর্শক জানা শুরু করেছে। আমার কাছে মনে হয় দর্শকদের ভালো লাগবে। গতকাল এপিসোড প্রকাশ হবার পর এখন পর্যন্ত আমি বেশ পজিটিভ ভাইব পাচ্ছি।

বাংলাদেশের তরুণ অভিনয়শিল্পীদের তালিকায় স্পর্শিয়া এরই মধ্যে নিজস্ব জায়গা পোক্ত করেছেন। চরিত্র বাছাইয়ে সচেতনতা, স্বকীয় স্টাইল ও অভিনয়ের গভীরতা-সব মিলিয়ে তার প্রত্যাবর্তনকে দর্শকরা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন।

