ক্ষমা চেয়ে ভাইরাল সালমানের ভাই সোহেল খান

ক্ষমা চেয়ে ভাইরাল সালমানের ভাই সোহেল খান
বলিউড অভিনেতা সালমান খানের ভাই অভিনেতা ও পরিচালক সোহেল খান। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওর জন্য ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। ভিডিওতে দেখা গেছে, তিনি তার ব্যয়বহুল মোটরসাইকেলে হেলমেট ছাড়াই রাইড করছেন। তা দেখে অনেকেই নিন্দা করেছেন।
সোহেল খান নিজের ইন্সটাগ্রামে ভিডিওটির স্ক্রিনশট শেয়ার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তিনি সকল বাইকারকে হেলমেট পরার পরামর্শ দিয়ে বলেন, ‘আমি মাঝে মাঝে হেলমেট পরি না কারণ আমার শারীরিক কিছু সমস্যা হয়। তবে এটি হেলমেট না পরার কোনো যুক্তি হতে পারে না।’
আরও পড়ুন
নিজের দুর্বলতা তুলে ধরলেন সালমান খান
হনুমান হয়ে ফিরছেন সানি দেওল
তিনি আরও জানান, ছোটবেলা থেকেই বাইক চালানো তার শখ। তার ভাষ্য, ‘এটি শুরু হয়েছিল BMX সাইকেল দিয়ে, এখন মোটরসাইকেলে রাইড করি। বেশিরভাগ সময় রাতের দিকেই রাইড করি যখন ট্রাফিক কম থাকে। ধীরে ধীরে।’
সোহেল খান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তার ক্লস্ট্রোফোবিয়া জয় করার চেষ্টা করবেন এবং সবসময় হেলমেট পরবেন। তিনি আরও বলেন, ‘ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা। আমি নিশ্চিত করছি যে আগের মতো সব নিয়ম মেনে চলব। যেসব বাইকার অসুবিধা সত্ত্বেও হেলমেট পরেন, তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। নিরাপদ থাকা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। আবারও, আমি সত্যিই দুঃখিত।’
সোহেলের এই ঘটনার পর সামাজিকভাবে হেলমেট পরার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।
এলআইএ