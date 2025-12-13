  2. বিনোদন

প্রীতম গাইলেন ‘আন্তালি হাবিবি’

প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
এফ এ প্রীতম

সুরকার হিসেবে সংগীতাঙ্গনে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। এরপর গেয়েছেন নিজেও। সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি একটি মৌলিক গান প্রকাশ করেছেন এফ এ প্রীতম। অ্যারাবিয়ান আমেজে তৈরি এই গানের শিরোনাম ‘আন্তালি হাবিবি’। আরবি ভাষার এই শব্দটির বাংলা অর্থ ‘তুমি আমার ভালোবাসা’।

দ্বৈত কণ্ঠের গানটিতে প্রীতমের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন তাহান খান।

মিউজিক ভিডিওসহ গানটি প্রকাশিত হয়েছে এঞ্জেল মিউজিক ইউটিউব চ্যানেল থেকে। গানটির কথা লিখেছেন প্রীতম ও ইলিয়াস হোসাইন। প্রীতমের নিজের সুরে যার সংগীতায়োজন করেছেন শোভন রায়।

গানটি সম্পর্কে এফ এ প্রীতম বলেন, ‘বাংলা ভাষার সাথে আরবি ভাষার সংমিশ্রণে শ্রোতাদের জন্য তৈরি হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী গানটি। এর আগে গানটির অডিও প্রকাশ হলেও এবার মিউজিক ভিডিও প্রকাশ হলো। আশা করছি ‘আন্তালি হাবিবি’ গানটি সবাই খুব পছন্দ করবেন।’

রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে ধারণ করা হয়েছে গানটির ভিডিও চিত্র। পাভেল মাহমুদের পরিচালনা ও রোহানের নির্দেশনায় সেখানে অভিনয় করেছেন আসরিন, প্রীতম ও তাহান।

 

