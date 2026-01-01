নতুন বছরে আবেগঘন বার্তায় পিয়া জান্নাতুল, স্মরণ করলেন বাবাকে

নতুন বছরে আবেগঘন বার্তায় পিয়া জান্নাতুল, স্মরণ করলেন বাবাকে
জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী পিয়া জান্নাতুল নতুন বছরের শুরুতে ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশে একটি আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন। নিজের ফেসবুক হ্যান্ডেলে দেওয়া পোস্টে তিনি ফেলে আসা বছরের চড়াই-উতরাই, প্রাপ্তি ও বেদনার কথা তুলে ধরেছেন।
২০০৭ সালে ‘মিস বাংলাদেশ’ খেতাব জয়ের মাধ্যমে বিনোদন জগতে পথচলা শুরু করেন পিয়া। র্যাম্প মডেলিংয়ের পাশাপাশি ‘চোরাবালি’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রুপালি পর্দায় নিজের অবস্থান তৈরি করেন তিনি। কাজের বাইরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ সরব এই অভিনেত্রী।
নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে পিয়া লেখেন, ‘নতুন বছরের শুভেচ্ছা সবাইকে। বিগত বছরের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বছরটি অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গেছে, যার মধ্যে আমার বাবার মৃত্যু ছিল সবচেয়ে বড় শোক।’
দুঃখের মাঝেও কৃতজ্ঞ থাকার কথাই তুলে ধরেছেন তিনি। পিয়ার ভাষায়, ‘তবুও আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কৃতজ্ঞ থাকতে পেরেছি। কারণ আমরা আমাদের সন্তান, নিজেদের এবং আমাদের চারপাশের কিছু মানুষ ও পশুপাখির জন্য কিছু করতে পেরেছি। মহান আল্লাহর কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়ার নেই।’
পোস্টের শেষাংশে নতুন জীবনের পথে সবার দোয়া ও ভালোবাসা কামনা করে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’
উল্লেখ্য, শোবিজের পাশাপাশি আইন পেশাতেও যুক্ত পিয়া জান্নাতুল। তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। এর আগে হবিগঞ্জ-৪ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন।
এমএমএফ