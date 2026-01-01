বাংলাদেশি ক্রিকেটার কিনলেন শাহরুখ, গুরুর দাবি, ‘পাকিস্তান প্রেম’
ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নিয়ে মুখ খোলার পর থেকেই নানা মহলের সমালোচনার মুখে শাহরুখ খান। এবার সরাসরি তার আইপিএল দলকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ উগরে দিলেন ভারতের আধ্যাত্মিক গুরু দেবকীনন্দন। নাম না করলেও তার মন্তব্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট, নিশানায় বলিউডের কিং খানই। আনন্দবাজার এমনটাই দাবি করেছে।
শাহরুখের নাম সরাসরি উল্লেখ না করলেও এক সভায় দেবকীনন্দন এমন কিছু মন্তব্য করেন যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। তার ক্ষোভের মূল কারণ আইপিএলের নিলামে শাহরুখ খানের মালিকানাধীন দল কলকাতা নাইট রাইডার্সে বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে দলে নেওয়া।
চলতি মৌসুমের নিলামে মুস্তাফিজুর রহমানকে ৯ কোটির বেশি টাকায় কিনেছে কেকেআর। বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি দেবকীনন্দন। এক প্রকাশ্য সভায় তিনি বলেন, তার মতে কোনও বাংলাদেশি খেলোয়াড়কে ভারতের লিগে আনা উচিত নয়।
সেই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি মন্তব্য করেন, ‘আমার মনে হয় কোনো বাংলাদেশি খেলোয়াড়কে আমাদের দেশে আনা উচিত নয়। কিন্তু আপনাদের এক হিরো সেই কাজই করল। তিনি মুম্বইয়ে থাকেন। আইপিএলে নিজের দল আছে। তার আসলে পাকিস্তানের প্রতি বড্ড ভালবাসা আছে।’
দেবকীনন্দনের দাবি, তিনি ইতিমধ্যেই কেকেআরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং মুস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, যতদিন না ওই ক্রিকেটারকে দল থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে ততদিন কেকেআরকে বয়কট করার ডাক দেবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
যদিও এই পুরো বিতর্ক নিয়ে এখনো পর্যন্ত শাহরুখ খান বা তার আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া ঘিরে এই মন্তব্য ও বয়কটের হুঁশিয়ারিতে নতুন করে চর্চায় উঠে এলেন শাহরুখ খান, যা আইপিএল শুরুর আগেই বাড়িয়ে দিল আলোচনার পারদ।
