মনোনয়নপত্র জমা না দিতে পেরে আপিল করলেন হিরো আলম

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০১ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
হিরো আলম

বগুড়া-৪ আসন থেকে আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম মনোনয়ন উত্তোলন করলেও সঠিক সময়ের মধ্যে জমা দিতে পারেননি। সেজন্য ঢাকায় ফিরে আজ আপিল করেছেন তিনি।

হিরো আলম জাগো নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ‘আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ের অবস্থিত নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে গিয়ে আপিল করেছি।’

হিরো আলমের আপিলের সেই আবেদনপত্র জাগো নিউজের হাতে এসেছে। সেখানে আম জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে তিনি নির্বাচন কমিশনের বরাবরে লিখেছেন, ‘আমি আশরাফুল হোসেন আলম আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বচানে বগুড়া-৪ আসনে আম জনতার পার্টি থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ২৯ ডিসেম্বর বগুড়া সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন ফরম জমা দিতে যাই।’

‘সেসময় সেখানে প্রচণ্ড ভিড় থাকায় ৫টার পর ২ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে যায়। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে সহকারী রিটার্নিং অফিসার আমার মনোনয়ন ফরম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। ইতিপূর্বে আমি ৪ বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেছি। সেটি বিবেচনা করে ন্যায় বিচারের স্বার্থে আমার মনোনয়ন ফরম গ্রহণ করার আদেশ দানে মর্জি হয়।’

হিরো আলমের বিশ্বাস তিনি মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় পাবেন এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশও নেবেন।

