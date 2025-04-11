এবারেও পেলেন না বিএনপির মনোনয়ন, যা বললেন মনির খান

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তথা বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী মনির খান। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন এক সময়। ২০১৮ সালে মনোনয়ন না পেয়ে অভিমান করে দল থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এই সংগীত তারকা।

আশায় ছিলেন এবার তিনি মনোনয়ন পাবেন। মনোনয়ন প্রত্যাশী তারকাদের মধ্যে আলোচনাতেও ছিলেন মনির খান। শোনা যাচ্ছিল, ঝিনাইদহ–৩ (মহেশপুর-কোটচাঁদপুর) থেকে মনোনয়ন পাবেন তিনি। তবে শেষ হাসি হাসতে পারলেন না এই গায়ক। তার পরিবর্তে সেই আসনটিতে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে মোহাম্মদ মেহেদী হাসানকে।

এবারও কি মন খারাপ করে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াবেন মনির খান? এমন আলোচনা উঠছে যখন তখন নিজের সমর্থক, নেতাকর্মীদের শান্ত থাকতে বললেন তিনি। সেইসঙ্গে দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে মনোনীত প্রার্থীকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন ‘অঞ্জনা’খ্যাত এই কণ্ঠশিল্পী।

গতকাল সোমবার নিজের ফেসবুকে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী মেহেদী হাসানের সঙ্গে একটি ছবি প্রকাশ করেছেন মনির খান। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘অভিনন্দন মেহেদী হাসান রনি। ঝিনাইদহ-৩ এ বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী। শুভকামনা রইলো।’

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গতকাল সোমবার দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনের ২৩৭টিতে মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করে বিএনপি। সন্ধ্যায় গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।

বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মনির খানসহ বিনোদন অঙ্গনের বেশ কয়েকজন তারকা। মনোনয়ন প্রত্যাশীও ছিলেন কয়েকজন। তবে প্রাথমিক বাছাইয়ে তারকাদের কারও ভাগ্যে জোটেনি দলের টিকিট।

