শাহরুখের মনের মানুষ প্রিয়াঙ্কা!

শাহরুখের মনের মানুষ প্রিয়াঙ্কা!
এক সময় বলিউডে সবচেয়ে আলোচিত জুটিগুলোর একটি ছিলেন শাহরুখ খান ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। পর্দার রসায়ন ছাপিয়ে তাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব নিয়েও তৈরি হয়েছিল অসংখ্য গুঞ্জন। সেই বন্ধুত্ব ঘিরে বিতর্ক, দূরত্ব আর ভুল বোঝাবুঝির গল্প বহুবার উঠে এসেছে শিরোনামে।
এবার সেই পুরোনো অধ্যায় নিয়ে আবেগী স্বীকারোক্তি করলেন বলিউড বাদশা নিজেই।
বলিউডের সুপারহিট সিনেমা ‘ডন’-এ একসঙ্গে কাজ করে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন শাহরুখ খান ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সিনেমার পর তাদের বন্ধুত্ব এতটাই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে যে, একসময় তা নিয়ে শুরু হয় নানা মুখরোচক আলোচনা। যদিও দু’জনই বারবার সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন। তবু বিতর্ক থামেনি।
‘ডন’-এর শুটিং সেট থেকেই শাহরুখের প্রতি নিজের মুগ্ধতার কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। অন্যদিকে শাহরুখও প্রিয়াঙ্কাকে দেখতেন অত্যন্ত স্নেহ ও সম্মানের চোখে। ক্যারিয়ারের শুরুর দিক থেকেই প্রিয়াঙ্কার পাশে ছিলেন তিনি। সে সময় শাহরুখ বলেছিলেন, ‘ও খুব অল্প বয়সে মিস ওয়ার্ল্ড হয়েছে। তারপর আমার সঙ্গে কাজ করেছে। আমরা ক্যামেরার সামনে ও পেছনে অনেক সুন্দর সময় কাটিয়েছি।’
এক সময় এই বন্ধুত্বকে ঘিরে বলিপাড়ায় শুরু হয় নানা নেতিবাচক আলোচনা। সবচেয়ে বেশি আঘাত পান প্রিয়াঙ্কা। বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেন শাহরুখ খান। তিনি বলেন, ‘আমার কোনো সহ-অভিনেত্রীর দিকে যখন আঙুল তোলা হয়, তখন ভীষণ কষ্ট পাই। আমি যেভাবে তাকে সম্মান করি, সমাজ তা করে না। এটা অসম্মানজনক।’
সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হলেও প্রিয়াঙ্কার প্রতি নিজের অনুভূতি কখনোই অস্বীকার করেননি শাহরুখ। তিনি অকপটে স্বীকার করেন, ‘প্রিয়াঙ্কা সবসময়ই আমার মনের খুব কাছাকাছি থাকা মানুষ। ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন।’
অহেতুক বিতর্কে সুন্দর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আক্ষেপ ছিল তার কণ্ঠে।
