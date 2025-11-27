রবীন্দ্রনাথের গল্পের সিনেমায় আইটেম গানে নায়িকা পলি

রবীন্দ্রনাথের গল্পের সিনেমায় আইটেম গানে নায়িকা পলি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প অবলম্বনে ‘দেনা পাওনা’ শিরোনামে নতুন একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী। সরকারি অনুদানে নির্মিত এ সিনেমার মাধ্যমে দীর্ঘ ১২ বছর পর আবারও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন চলচ্চিত্রের আলোচিত নায়িকা পলি।
গতকাল বুধবার (২৬ নভেম্বর) এফডিসিতে অনুষ্ঠিত হয় সরকারি অনুদানের এই চলচ্চিত্রের একটি গানের শুটিং। এর সংগীত পরিচালনায় আছেন শেখ সাদী খান। এফডিসির ৮ নম্বর ফ্লোরের এটিএন বাংলা স্টুডিওতে আইটেম গানের দৃশ্যায়ন করেন কোরিওগ্রাফার ইউসুফ খান।
এটি মূলত ছবিতে আইটেম গান হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এতে পলির সঙ্গে দেখা যাবে মঞ্চ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অভিনেতা মাহমুদুল ইসলাম মিঠুকে (বড়দা মিঠু)।
দীর্ঘ বিরতির পর চলচ্চিত্রে ফেরা প্রসঙ্গে পলি বলেন, ‘১২ বছর পর আবার শুটিংয়ে অংশ নিচ্ছি। এই গানটির শুটিং দিয়েই আমার থার্ড ইনিংস শুরু হলো। আগেও অনেক সিনেমার অফার পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন ব্যাটে-বলে মিলছিল না। সংসার ও ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এখন ভাবলাম-বছরে দুই-একটি চলচ্চিত্র করা যেতে পারে। তাই আবার শুরু করলাম। সবার দোয়া ও সহযোগিতা চাই।’
নিজস্ব স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি আরও বলেন, ‘পলি মানেই চমক। এই গানটিও হবে একটি চমক। সিনেমাপ্রেমীরা নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন।’
২০০৩ সালে মোহাম্মদ হোসেন পরিচালিত ‘ফায়ার’ চলচ্চিত্রে নায়ক মান্নার বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় পলির। তার অভিনীত সর্বশেষ চলচ্চিত্র ছিল ‘এক নম্বর আসামী’ (২০১২), রাজু চৌধুরী পরিচালিত। ১৩ বছরের ক্যারিয়ারে তিনি প্রায় ১১৩টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। মান্না, শাকিব খান, রুবেল, আমিন খান, অমিত হাসান, আলেকজান্ডার বো, মেহেদীসহ ঢালিউডের প্রায় সব জনপ্রিয় নায়কের বিপরীতে কাজ করেছেন তিনি।
বর্তমানে পলি ঢাকার গুলশানে বসবাস করেন। চার সন্তানের জননী পলি নিজেই পরিচালনা করছেন একটি বুটিক হাউস। তার স্বামী পেশায় ব্যবসায়ী।
