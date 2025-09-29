‘দ্য রাজাসাব’ ছবিতে প্রভাসই নিলেন ১০০ কোটি, বাকিরা কত পেলেন
প্রভাস অভিনীত ফ্যান্টাসি-ভৌতিক কমেডি ছবি ‘দ্য রাজাসাব’ ৯ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। মারুতি পরিচালিত এই ছবিটি মুক্তির দিন থেকেই আলোচনায়। ছবির গল্পের পাশাপাশি দর্শকের আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে তারকাদের পারিশ্রমিক নিয়েও।
বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ছবির প্রধান অভিনয়শিল্পীদের পারিশ্রমিকের চমকপ্রদ তথ্য।
ভারতীয় গণমাধ্যমের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ছবির জন্য প্রভাস পারিশ্রমিক নিয়েছেন প্রায় ১০০ কোটি রুপি। সাধারণত তিনি প্রতি ছবিতে প্রায় দেড়শ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নেন বলে ধারণা করা হয়। তবে ফ্যান্টাসি-ভৌতিক এই কমেডি ছবির জন্য তিনি পারিশ্রমিক কিছুটা কমিয়েছেন।
আরও পড়ুন
গোল্ডেন গ্লোবের লাল গালিচায় স্বামীর টাই ঠিক করে ভাইরাল প্রিয়াঙ্কা
মুক্তির পরদিনই অনলাইনে ফাঁস ‘দ্য রাজাসাব’, গ্রেফতার ১
অন্যদিকে ছবিতে কানকারাজু চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সঞ্জয় দত্ত পেয়েছেন প্রায় ৫ কোটি রুপি। বর্ষীয়ান অভিনেতা বোমান ইরানি নিয়েছেন আনুমানিক ১ কোটি রুপি।
প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করা মালবিকা মোহনান পেয়েছেন প্রায় ২ কোটি রুপি। নিধি আগারওয়াল পেয়েছেন আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লাখ রুপি ও ঋদ্ধি কুমার পেয়েছেন প্রায় ১ কোটি রুপি।
পরিচালক মারুতি নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তিন বছর ধরে ছবিটিতে কাজ করার জন্য তিনি পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়েছেন প্রায় ১৮ কোটি রুপি।
‘দ্য রাজাসাব’ ছবিটি রাজা নামের এক তরুণের গল্প। সে তার দাদির সঙ্গে বসবাস করে। দাদি গঙ্গাম্মা আলঝেইমার রোগে ভুগছেন এবং শুধু রাজা ও তার নিখোঁজ স্বামী কানকারাজুকেই মনে রাখতে পারেন।
স্বামীর স্মৃতি ও স্বপ্নে বারবার ফিরে আসা কানকারাজুকে খুঁজে বের করতে রাজা একসময় রহস্যময় এক পরিত্যক্ত প্রাসাদের সন্ধান পায়। পরে জানা যায়, ওই প্রাসাদে বাস করছে এক ভয়ংকর আত্মা। সেটি কানকারাজু নিজেই। অতিপ্রাকৃত শক্তি ও সম্মোহনের মাধ্যমে সে রাজাকে ফাঁদে ফেলে।
রাজা কি এই অশুভ শক্তির কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে, এই প্রশ্নের উত্তর নিয়েই এগিয়েছে ছবির কাহিনি।
বর্তমানে প্রভাস ব্যস্ত রয়েছেন পুলিশি অ্যাকশনধর্মী ছবি ‘স্পিরিট’-এর কাজে। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত এই ছবিতে তাকে দেখা যাবে এক রাগী ও বিদ্রোহী পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে। তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন।
এই ছবিতে তার স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছেন তৃপ্তি দিমরি। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন বিবেক ওবেরয় ও প্রকাশ রাজ।
এর পাশাপাশি প্রভাস ইতিমধ্যে শেষ করেছেন ঐতিহাসিক অ্যাকশনধর্মী ছবি ‘ফৌজি’-র শুটিং।
এলআইএ