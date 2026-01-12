সংগীতশিল্পী প্রলয় চাকীর মৃত্যুতে চিকিৎসার অবহেলার অভিযোগ পরিবারের

সংগীতশিল্পী প্রলয় চাকীর মৃত্যুতে চিকিৎসার অবহেলার অভিযোগ পরিবারের
কারাবন্দি পাবনার আওয়ামী লীগ নেতা এবং নব্বই দশকের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও সংগীত পরিচালক প্রলয় চাকীর মৃত্যুতে পাবনার সংস্কৃতি অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রলয় চাকীর পাবনার বাড়িতে ছুটে যান জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় প্রধান সমন্বয়ক ও পাবনা ৫ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব আবুল এহসান খান রেয়নসহ শিল্পী শুভানুধ্যায়ীরা। শোক বিবৃতি দিয়ে সমবেদনা জানিয়েছেন পাবনা প্রেসক্লাব সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার ও সম্পাদক জহুরুল ইসলাম।
এদিকে প্রলয় চাকীর মৃত্যুকে ঘিরে কারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ এনেছেন তার পরিবার। অভিযোগ তদন্ত করে সঠিক বিচারের দাবি শিল্পীর পরিবারের। সংস্কৃতি সংশ্লিষ্টরা ও পরিবার জানায়, কারাবন্দী প্রলয় চাকী গত রোববার (১১ জানুয়ারি) রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি ৯০ দশকের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক। সেসময় প্রলয় চাকী ও মলয় চাকী দুই ভাই ইত্যাদিসহ বিটিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলোতে গান গেয়ে সাড়া ফেলেন। এতোবড় মাপের সংগীতশিল্পী ও সংগীত পরিচালক হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাটির টানে পাবনা ছেড়ে অন্য কোথায় যাননি। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না। তবুও তাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি হতে হয়েছে।
এ ব্যাপারে পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার বলেন, সকল দলমতের ঊর্ধ্বে একজন সংস্কৃতপ্রেমী ভালো মানুষ ছিলেন প্রলয় চাকী। সংগীত আর মানুষের উপকার তার প্রধান কর্ম ছিল। এই ব্যক্তির এমন মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক।
পাবনা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সম্পাদক ভাস্কর চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে প্রলয় চাকী ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পী। তিনি এভাবে মারা যাবেন সেটা আমরা মেনে নিতে পারছি না।
শ্রমিক নেতা পাভেল হাসান জাহাঙ্গীর বলেন, তাকে হারিয়ে পাবনার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে ক্ষতিটা হলো সেটি পূরণ হবার নয়। তিনি তার রাজনৈতিক পরিচয়কে কখনো অপব্যবহার করেননি। সব সময় মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। এই মানুষটির এমন বিদায় মেনে নিতে পারছি না। তার ওপর মামলা চাপিয়ে দিয়ে কারান্তরীণ করা ও চিকিৎসায় অবহেলা- এই বিষয়গুলো আমাকে ব্যথিত করে। ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রারম্ভে তার প্রতি আমরা অবিচার করলাম কি না সেটি খতিয়ে দেখা দরকার।
কেন্দ্রীয় শ্রমিকদলের প্রধান সমন্বয়ক ও পাবনা সদর আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বলেন, মৃত্যু মানুষের হবে। কিন্তু অবহেলায় মৃত্যু কারো ক্ষেত্রেই কাম্য নয়। মলয় ও প্রলয়ের শুধু পাবনায় নয় দেশব্যাপী খ্যাতি রয়েছে। প্রলয় কোনো দলের কারোরই শত্রু নয়। তাদের সহযোগিতা সব দল পেয়েছে। যারা তাকে এভাবে গ্রেফতার করিয়েছে তাদের সমাজ সম্পর্কে ধারণা নেই। তাই তারা এই অন্যায় কাজটি করেছে।
প্রলয় চাকীর ছেলে সানী চাকী বলেন, কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলায় তার মৃত্যু হয়েছে। হার্ট অ্যাটাকের রোগী হওয়া সত্ত্বেও বাবাকে সিসিইউতে না রেখে প্রিজন সেলে রাখা হয়েছিল। সেখানে তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না দেওয়ায় তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। অথচ এমন অসুস্থতার বিষয়ে আমাদের কিছু জানায়নি কারা কর্তৃপক্ষ।
এ ব্যাপারে পাবনা জেলা কারাগারের জেল সুপার ওমর ফারুক বলেন, বিষয়টি সঠিক নয়। তাকে হাসপাতালে নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আর না জানালে তারা কিভাবে জানলেন।
গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর সকালে পাবনা শহরের পাথরতলা এলাকার নিজ বাড়ি থেকে প্রলয় চাকীকে আটক করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পরে তাকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এরপর গত শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকালে হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য তাকে সঙ্গে সঙ্গে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এরপর রোববার (১১ জানুয়ারি) রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরদিন সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে তার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর সন্ধ্যায় তার সৎকার করা হয়।
