ফিলিস্তিন ও সুদানের শিশুদের জন্য ৫.৪ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ
লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘শিল্পীরা সহায়তার জন্য’ শিরোনামের তৃতীয় কনসার্ট। এখান থেকে ফিলিস্তিন ও সুদানের শিশুদের জন্য ৫.৪ মিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে। কনসার্টের আয়োজক ছিলেন কানাডীয় সুদানি শিল্পী মুস্তাফা দ্য পোয়েট। এটি আয়োজন করেছিলেন দুই তারকা সুপারমডেল বেলা হাদিদ ও অভিনেতা পেদ্রো পাস্কাল।
শৈল্পিক শক্তিকে সহমর্মিতার প্রসার হিসেবে দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন মুস্তাফা। তিনি বলেন, ‘শিল্পীর শক্তি তার সংগীত দক্ষতা থেকে আসে না। বরং মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রসারিত করার ক্ষমতা থেকে আসে।’
কনসার্টের শুরুতে বেলা হাদিদ বলেন, ‘অবিশ্বাস্য ক্ষতি, স্থানচ্যুতি, ক্ষুধা ও সহিংসতার মধ্য দিয়ে চলা পরিবারগুলোর পাশে আমরা দাঁড়াচ্ছি। তাদের স্মরণ করাও একটি প্রতিবাদ। আমরা তাদের পাশে দাঁড়াই।’
শোতে উপস্থিত ছিলেন আলেক্স জি, ব্লাড অরেঞ্জ, ক্লেইরো, ড্যানিয়েল সিজার, ফায়ে ওয়েবস্টার, গিস, জাজমিন সুলিভান, লুসি ডাকাস, মুস্তাফা, নোনাম, নূর হিন্দি, ওমার অ্যাপোলো, রাফায়েল সাদিক, রেইন লেনি, রেক্স অরেঞ্জ কাউন্ট্রি, সফিয়া এলহিলো, শন মেন্ডেস, স্নোহ আলেগ্রা, তামিনো ও ০৭০ শেক।
অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি হিসেবে ডাকাসের পরিবেশনার সময় চ্যাপেল রোআন মঞ্চে হাজির হন। ওমার অ্যাপোলো তার হিট গান ‘এভারগ্রিন’ ফোনে গাইতে গিয়ে মঞ্চে দর্শকদের মন জয় করেন। শন মেন্ডেস ম্যাগি রজার্সকে সঙ্গে নিয়ে ‘ইউথ’ গানটি পরিবেশন করেন।
কনসার্টের সবচেয়ে সরাসরি রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছিলেন ফিলিস্তিন ও সুদান-আমেরিকান কবি নূর হিন্দি ও সফিয়া এলহিলো। ফিলিস্তিন চিলড্রেনস রিলিফ ফান্ডের দুই শিশুও লাইভ কনসার্টে উপস্থিত ছিলেন।
সংগৃহীত তহবিল শিশুর চিকিৎসা ও জরুরি সহায়তার জন্য সরাসরি ব্যবহৃত হবে। এটি ফিলিস্তিন ও সুদানের জন্য বড় ধরনের আন্তর্জাতিক সহায়তার উদ্যোগের একটি নজির হিসেবে ধরা হচ্ছে।
