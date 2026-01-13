নাসরিনকে ঘিরে দিলদারের জেদ ও ‘শুধু ডিম দিয়ে পরিচয়’ গানের গল্প
ঢাকাই সিনেমার কিংবদন্তিতুল্য কৌতুক অভিনেতা দিলদারের জন্মদিন আজ (১৩ জানুয়ারি)। ১৯৪৫ সালের এই দিনে চাঁদপুরে জন্ম নেওয়া এই অভিনেতা টানা তিন দশকের বেশি সময় ধরে রুপালি পর্দায় দর্শকের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে নিখাদ বিনোদনের ঠিকানা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মৃত্যুর অনেক বছর পরও দর্শকের স্মৃতি ও ভালোবাসায় অমলিন দিলদার।
পর্দায় সব সময় হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত দিলদার জনপ্রিয়তায় অনেক নায়ককেও ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। দর্শকের কাছে তিনি ছিলেন নির্ভেজাল বিনোদনের প্রতীক। তবে পর্দার আড়ালে ছিলেন ভীষণ দৃঢ়চেতা ও আপসহীন, যার সবচেয়ে আলোচিত উদাহরণ পাওয়া যায় মালেক আফসারী পরিচালিত ‘লাল বাদশা’ সিনেমার শুটিং সেটে।
দীর্ঘ অভিনয়জীবনে কৌতুক চরিত্রের পাশাপাশি ‘আবদুল্লাহ’ সিনেমায় নায়ক হিসেবেও নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন দিলদার। সহশিল্পীদের কাছে তিনি ছিলেন নির্ভরতার নাম। কিন্তু ‘লাল বাদশা’ সিনেমার শুটিং চলাকালে অভিনেত্রী নাসরিনের সঙ্গে তার মনোমালিন্য তৈরি হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, দিলদার স্পষ্ট জানিয়ে দেন-নাসরিন থাকলে তিনি ওই সিনেমায় অভিনয় করবেন না।
এতে বড় সংকটে পড়েন পরিচালক মালেক আফসারী। কারণ সিনেমার একটি গানে দিলদার ও নাসরিনের একসঙ্গে পারফর্ম করার কথা ছিল। সংকট কাটাতে পরিচালক গানটি বাদ দেওয়ার চিন্তা করেন। কিন্তু তাতেও আপত্তি তোলেন দিলদার। তিনি জানিয়ে দেন-গান বাদ দিলে তিনি আর শিডিউল দেবেন না। অর্থাৎ সিনেমায় গান থাকতেই হবে।
শেষ পর্যন্ত পরিচালক পাল্টা শর্ত দেন-গান থাকবে, তবে সেটি দিলদারকেই গাইতে হবে। পর্দার ‘আবদুল্লাহ’ সেই চ্যালেঞ্জ লুফে নেন। আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় ‘শুধু ডিম দিয়ে পরিচয়’। মুক্তির পর গানটি সারাদেশে তুমুল জনপ্রিয়তা পায় এবং ‘লাল বাদশা’ সিনেমার অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়।
১৯৭৫ সালে ‘কেন এমন হয়’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ঢালিউডে যাত্রা শুরু করা দিলদার টানা ৩৮ বছরের ক্যারিয়ারে প্রায় ৫০০টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেন। তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে- ‘বেদের মেয়ে জোসনা’, ‘স্বপ্নের পৃথিবী’, ‘বিক্ষোভ’, ‘আনন্দ অশ্রু’, ‘শান্ত কেন মাস্তান’, ‘খায়রুন সুন্দরী’, ‘চাওয়া থেকে পাওয়া’, ‘কন্যাদান’সহ আরও অসংখ্য জনপ্রিয় চলচ্চিত্র।
জন্মদিনে এই কিংবদন্তিতুল্য শিল্পীকে স্মরণ করছে ভক্ত-অনুরাগী ও চলচ্চিত্র অঙ্গন। পর্দায় আর জীবনে যে হাসির উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেছেন, তা ঢাকাই সিনেমায় চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।
