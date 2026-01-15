অক্ষয়ের পা ধরে তরুণীর আকুতি, ভিডিও ভাইরাল

অক্ষয়ের পা ধরে তরুণীর আকুতি, ভিডিও ভাইরাল
বলিউড তারকা অক্ষয় কুমার। তিনি বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ভারতের বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখে পড়লেন। সকালবেলা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়ির কাছের ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে যান এ তারকা। ভোট দিয়ে বের হয়ে গাড়িতে ওঠার সময় হঠাৎই এক তরুণী এসে তার পা জড়িয়ে ধরেন। মুহূর্তেই সেই দৃশ্যের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, ওই তরুণী অক্ষয় কুমারের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন। তিনি জানান, তার বাবা ঋণের বোঝায় বিপর্যস্ত এবং পরিবারটি চরম আর্থিক সংকটে রয়েছে। নিজেকে অভিনেতার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত দাবি করে তিনি তার কাছে সহযোগিতার অনুরোধ জানান।
এমন পরিস্থিতিতে তরুণীর আবেদন সরাসরি নাকচ করেননি অক্ষয়। বরং তিনি নিজের এক সহযোগীকে ইঙ্গিত করে ওই তরুণীর কাছ থেকে যোগাযোগের নম্বর রেখে নিতে বলেন। এতে অনেকেই ধারণা করছেন, ভক্তের এই আকুতিতে সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না অভিনেতা।
প্রসঙ্গত, বলিউড অন্দরে অক্ষয় কুমারকে অনেক সময় কৃপণ বলে রটনা রয়েছে। শোনা যায়, কোনো ছবি সফল হোক বা ব্যর্থ-নিজের অর্থনৈতিক হিসাব তিনি খুব সতর্কভাবে সামলান। এমন অবস্থায় এই ভক্তের ডাকে তিনি শেষ পর্যন্ত সাহায্যের হাত বাড়ান কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
