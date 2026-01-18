এবার ‘ভাই ব্রাদার’ পথশিশুদের সঙ্গে ভাইরাল কেয়া পায়েলের ছবি

এবার ‘ভাই ব্রাদার’ পথশিশুদের সঙ্গে ভাইরাল কেয়া পায়েলের ছবি
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সোশ্যাল হ্যান্ডেলে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। সেখানে দেখা গেছে কেয়া পায়েলকে মানসিক ভারসাম্যহীন বা ‘পাগল’ চরিত্রে। শরীরটা যেন ময়লার ভাগাড়, কণ্ঠে কর্কশ হুমকি-ধামকি। ভিডিওতে দেখা যাওয়া এই চরিত্র ভক্তদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছে।
ভিডিওতে দেখা যায়, অভিনেতা জোভান মোটরসাইকেল নিয়ে সেখানে হাজির হলে কেয়া তার দিকে তেড়ে যান এবং অদ্ভুত আচরণ করতে থাকেন। ভিডিওটি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন জোভান। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘ছেমরি পাগল নাকি? আমারে কয় খাইয়া লাইবো!’
এরপর বিকেলে নিজেই আরেকটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে তাকে দেখা গেল ‘পাগলী’ বেশে কয়েকজন পথশিশুদের সঙ্গে। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘ভাই ব্রাদার’।
আরও পড়ুন
ভারতীয় নায়িকা নিয়ে শ্রীলঙ্কায় ব্যস্ত নায়ক সিয়াম
জোভানের সঙ্গে পাগল বেশে ভাইরাল কে এই অভিনেত্রী
ছবিটি এরইমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। মাত্র ১ ঘণ্টাতেই ফেসবুক পোস্টটিতে ২২ হাজার রিয়েক্ট পড়েছে। মন্তব্যের ঘরে গেছে মজার মজার সব বাক্যে। রাসেল নামে একজন কেয়া পায়েলকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, ‘আমি সত্যি সত্যি পাগল ভাবছিলাম’। একজন লিখেছেন, ‘যেমন ভাই ব্রাদার তেমন তাদের বোন’। এক ভক্ত লিখেছেন, ‘কেয়া পায়েল নিরহংকারী অভিনেত্রী। সবাইকে আপন করতে জানেন।’
ফেসবুকে ছবিটি পোস্ট করেছেন কেয়া পায়েল
এর আগে জোভানের শেয়ার করা কেয়ার ভিডিওতে কেয়া পায়েলের রিয়েলিস্টিক মেকআপ, গেটআপ ও অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। জানা গেছে, এটি একটি নতুন নাটকের শুটিংয়ের দৃশ্য। নাটকের নাম ও বিস্তারিত এখনও প্রকাশ করা হয়নি।
এলআইএ