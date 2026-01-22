নায়করাজ রাজ্জাক স্মরণে ২ দিনের বিশেষ আয়োজন

নায়করাজ রাজ্জাক স্মরণে ২ দিনের বিশেষ আয়োজন
বেঁচে থাকলে এ বছর তার বয়স হতো ৮৪ বছর। যাকে এখনো একনামেই চেনে বাংলাদেশ-তিনি ‘নায়করাজ’ রাজ্জাক। বাংলা চলচ্চিত্রের এই কিংবদন্তি অভিনেতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী বিশেষ আয়োজন সাজিয়েছে চ্যানেল আই।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাজ্জাকের জন্মদিন। এই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার চ্যানেল আইয়ের পর্দাজুড়ে থাকছে তার অভিনীত চলচ্চিত্র, জনপ্রিয় গান এবং জীবনীনির্ভর প্রামাণ্যচিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী।
চ্যানেল আই এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বাংলা সিনেমার ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র নায়করাজ রাজ্জাকের জন্মদিনকে ঘিরে দর্শকদের জন্য সাজানো হয়েছে স্মরণীয় এই আয়োজন।
এর অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ৫ মিনিটে প্রচারিত হয়ে রাজ্জাক অভিনীত সিনেমার গান। এরপর দুপুর সাড়ে ৩টায় দেখানো হয়ে কাজী জহির পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘অবুঝ মন’। সিনেমাটিতে রাজ্জাকের সঙ্গে অভিনয় করেছেন শাবানা, সুজাতা, শওকত আকবর, নারায়ণ চক্রবর্তী, খান জয়নুল ও সাইফুদ্দিনসহ আরও অনেকে।
শুক্রবারের আয়োজন শুরু হবে সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে সংগীতানুষ্ঠান ‘গান দিয়ে শুরু’ দিয়ে। এতে গান পরিবেশন করবেন খুরশীদ আলম, স্বর্ণা ও ইমরান খন্দকার।
একই দিন বিকাল সাড়ে ৪টায় প্রচারিত হবে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ‘নায়ক থেকে নায়করাজ’। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন আবদুর রহমান।
জন্মদিনের এই বিশেষ আয়োজনের পরিসমাপ্তি ঘটবে বিকাল ৫টা ২০ মিনিটে, শাইখ সিরাজের নির্মাণে নায়করাজের জীবন ও কর্মভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ‘রাজাধিরাজ রাজ্জাক’ প্রচারের মধ্য দিয়ে।
এমআই/এমএমএফ