মাত্র ৪০ বছরেই সিনেমার গানকে বিদায়, কারণ জানালেন অরিজিতের ঘনিষ্ঠরা

মাত্র ৪০ বছরেই সিনেমার গানকে বিদায়, কারণ জানালেন অরিজিতের ঘনিষ্ঠরা
ভারতের সুপরিচিত প্লেব্যাক গায়ক অরিজিৎ সিং হঠাৎ ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি আর প্লেব্যাক গান করবেন না। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে এ ঘোষণা দিলে ভক্তরা বিস্মিত হয়ে পড়েন। তবে অরিজিৎ সিং জানিয়েছেন, সংগীতের সঙ্গে তার সম্পর্ক অটুট থাকবে। সংগীতশিল্পী হিসেবে কাজও চালিয়ে যাবেন তিনি।
বিবিসি নিউজের অনুসন্ধান অনুযায়ী, ৪০ বছর বয়সে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে রয়েছে নতুন পরিকল্পনা ও আগ্রহ। গানের বাইরেও অরিজিৎ সিং ভিন্নভাবে সৃজনশীল হতে চান। চলচ্চিত্র নির্মাণ, শিশু শিক্ষার উদ্যোগ এবং নিজের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত সংস্থার কাজে মনোনিবেশ করতে চান।
অরিজিতের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত বলিউডের বাঙালি পরিচালক অনুরাগ বসু বলেন, ‘অরিজিৎ দীর্ঘদিন ধরে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী। ‘বারফি’ বানানোর সময়ও সে আমার সহকারী হতে চেয়েছিল। তার অনেক পরিকল্পনা আছে যা আমাদের সামনে তার এক নতুন দিক উন্মোচন করবে।’
‘বরফি’খ্যাত নির্মাতা অনুরাগ বসু অরিজিতের ঘনিষ্ঠজন
জানা গেছে, নির্মাতা হতে চান অরিজিৎ সিং। তিনি এরইমধ্যে তার প্রথম হিন্দি ছবির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারধর্মী এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। বর্তমানে শান্তিনিকেতনে ছবিটির শুটিং চলছে। এই ছবির চিত্রনাট্য যৌথভাবে লিখেছেন অরিজিৎ সিং এবং তার স্ত্রী কোয়েল সিং।
অরিজিৎ সিংয়ের পারিবারিক বন্ধু ও মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, একটি বাংলা ছবির কাজও শুরু করেছেন গায়ক। অনিলাভ বলেন, ‘অরিজিৎ একটি হিন্দি ও একটি বাংলা ছবি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। সে গানের মানুষ। কখনোই সে গান ছাড়বে না। ক্যারিয়ারে নতুন পালক যোগ করতেই সিনেমার গান থেকে সরে গেছে।’
অরিজিৎ সিং
তিনি জানান, সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র দিয়ে অরিজিৎ সিং গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। কয়েক বছর আগে তিনি তার সংগীতগুরু রাজেন্দ্র প্রসাদ হাজারীর জীবন নিয়ে একটি বাংলা ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছিলেন।
অরিজিৎ সিং বর্তমানে মুম্বাইতে থাকেন না। তার জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে স্ত্রী কোয়েল এবং দুই ছেলের সঙ্গে থাকেন। সেখানে তিনি নিজের রেকর্ডিং স্টুডিও থেকে গান কম্পোজ করছেন। সম্প্রতি সেলিম মার্চেন্টের সংগীত পরিচালক জুটি সেলিম-সুলেমান ওই স্টুডিওতে গিয়ে অরিজিৎ সিংয়ের কণ্ঠে একটি গান রেকর্ড করেন।
মুম্বাইয়ের চাকচিক্য এড়িয়ে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে জন্মভূমি মুর্শিদাবাদেই থাকেন অরিজিৎ
সুলেমান বলেন, ‘চলচ্চিত্র নির্মাণ অরিজিতের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন, যেটার ওপর সে এখন পুরোপুরি মনোযোগ দিতে চায়। সে ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ, আর আমি তার সিদ্ধান্তকে সম্মান করি।’
তার ক্যারিয়ারের শুরুটা হয়েছিল রিয়েলিটি শো ‘ফেম গুরুকুল’-এ, এরপর ‘মার্ডার টু’, ‘আশিকি টু’ এবং ‘বারফি’সহ একাধিক সুপারহিট গানে কণ্ঠ দিয়ে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পান। ‘তুম হি হো’, ‘বিনতে দিল’, ‘চান্না মেরেয়া’, ‘কেসারিয়া’ গানগুলোতে তার কণ্ঠ আজও কোটি ভক্তের হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি দুই বার জাতীয় পুরস্কার এবং আটবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছেন।
সিনেমায় আর গাইবেন না অরিজিৎ, বসবেন নির্মাতার চেয়ারে
অরিজিৎ জানান, ‘গানের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ নয়, আমি নতুন দিক থেকে সৃজনশীল কাজ করতে চাই।’
প্লেব্যাকের বিদায়ের এই সিদ্ধান্ত তাকে নতুন চ্যালেঞ্জ ও অভিজ্ঞতার পথে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে ভক্তরা তার নতুন সৃজনশীল যাত্রার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছেন।
