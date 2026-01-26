  2. বিনোদন

আইসিইর বর্বরতা ও নারীদের অবহেলা নিয়ে সরব নাটালি পোর্টম্যান

প্রকাশিত: ০৮:৪০ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
আইসিইর বর্বরতা ও নারীদের অবহেলা নিয়ে সরব নাটালি পোর্টম্যান
নাটালি পোর্টম্যান

হলিউড অভিনেত্রী নাটালি পোর্টম্যান যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও কাস্টমস ইন্সপেকশন সংস্থা আইসিইর বর্বরতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি বছরের কিছু নারী পরিচালিত চলচ্চিত্রের অ্যাওয়ার্ডে স্বীকৃতি না পাওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। তিনি সানডান্স চলচ্চিত্র উৎসবে ‘দ্য গ্যালারিস্ট’ প্রদর্শনের সময় এই দুটি বিষয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন।

মিনিয়াপোলিসে সম্প্রতি একজনকে আইসিই দ্বারা নিহত হওয়ার ঘটনার ঠিক কয়েক ঘণ্টা পরে পোর্টম্যান উৎসবে উপস্থিত হয়ে ‌‘আইসিইকে বন্ধ করুন’ এবং ‘ভাল থাকুন’ লেখা পিন পরেছিলেন। তিনি বলেন, ‘এখানে চলচ্চিত্র উদযাপনের জন্য একটি আনন্দময় কমিউনিটি রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসের এই মুহূর্তটি খুবই মর্মান্তিক। আইসির বর্বরতা এখনই বন্ধ করতে হবে।

তবে আমেরিকানরা একে অপরের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, একে অপরকে রক্ষা করছেন এবং স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন। এটি এই আনন্দময় মুহূর্তকে মিশ্র অনুভূতিতে ভরিয়ে দেয়।’

পোর্টম্যান তার চলচ্চিত্রের সহশিল্পী জেনা অর্টেগাকে প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ‘সে অত্যন্ত দক্ষ অভিনেত্রী এবং চলচ্চিত্র বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখে। সে সম্পূর্ণভাবে অভিনয়ের মধ্যে রয়েছে এবং খুবই ফোকাসড।’

তিনি পরিচালক ক্যাথি ইয়ানকেও প্রশংসা করে বলেন, ‘তিনি অত্যন্ত প্রতিভাবান নেতা। তার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও নিখুঁত নেতৃত্বের কারণে অনেক কিছুই সম্ভব হয়। সিনেমার স্যাটায়ারিক অথচ সত্যিকারের আবেগের ভারসাম্য তিনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তৈরি করতে জানেন।’

অস্কারের মনোনয়ন প্রকাশের ঠিক কয়েক দিন পর পোর্টম্যান নারী-পরিচালিত চলচ্চিত্রের প্রতি অবহেলার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ‘এই বছরে দেখা অনেক সেরা চলচ্চিত্র নারীদের দ্বারা তৈরি। তবে অনেককে অ্যাওয়ার্ডে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ‘সরি বেবি’, ‘লেফট-হ্যান্ডেড গার্ল’, ‘হেড্ডা’, ‘দ্য টেস্টামেন্ট অব অ্যান লি’র মতো সব অসাধারণ চলচ্চিত্রগুলো অনেকের পছন্দ হলেও তারা প্রাপ্য স্বীকৃতি পাচ্ছে না।’

 

