আয়রাকে নিয়ে সিকিমে বেড়ালেন সৃজিত-মিথিলা

শীত উপভোগ করতে স্ত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা আর কন্যা আয়রাকে নিয়ে ভারতের বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র সিকিমে গিয়েছিলেন কলকাতার চিত্রপরিচালক সৃজিত মুখার্জি। চলমান কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে সম্প্রতি তারা ফিরেছেন শহরে।

গত ৮ জানুয়ারি শুরু হওয়া এই চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হচ্ছে শুক্রবার (১৫ জানুয়ারি)।

ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিকিমে বেশ ভালো সময় কেটেছে সৃজিত-মিথিলার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভ্রমণের একাধিক ছবি পোস্ট করেছেন তারা। মিথিলা কন্যা আয়রাও বেশ উপভোগ করেছে সেখানে।

Had a beautiful family time with @srijitspeaketh at #thetemibungalow in South Sikkim

Thanks @daduldutta for this beautiful experiencepic.twitter.com/xymsN0dzlK