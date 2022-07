সন্তান কোলে নেওয়া শিখছেন রণবীর, হতে চান সেরা বাবা!

বলিউডের পর্দায় তুমুল জনপ্রিয় রণবীর কাপুর। আর আলিয়া ভাটের কাছে তিনি সেরা প্রেমিক, সেরা স্বামী। এবার রণবীরের সেরা বাবা হওয়ার পালা! এজন্য তিনি ভালো বাবা হওয়ার সব প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শিখছেন বাচ্চাকে খাওয়ানো, ন্যাপি পরানোর মতো কাজ।

সম্প্রতি স্টার পরিবার শোতে হাজির হয়েছিলেন রণবীর কাপুর। সেখানে ছিলেন অনুপমা ধারাবাহিকের অভিনেত্রী রুপালী গঙ্গোপাধ্যয়। সুযোগ পেয়ে রুপালীর কাছ থেকে টিপস নিলেন রণবীর।

শুধু তাই নয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, কোলে একটি পুতুল নিয়ে তাকে ফিডার খাওয়াচ্ছেন রণবীর। বাচ্চার ন্যাপি পরানোর কাজও আয়ত্ত করছেন তিনি। রণবীরের এ ভিডিও দেখে তার ভক্তরা আপ্লুত হয়েছেন। অনেকে মন্তব্য করে শুভকামনার পাশাপাশি রণবীরের প্রসংশা করেছেন।

গত ২৭ জুন ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে মা হওয়ার সুখবর জানিয়েছিলেন আলিয়া ভাট। ওই পোস্টে দুটি ছবি শেয়ার করেছিলেন আলিয়ায়। একটি ছবিতে আলিয়াকে কোনো একটি বেসরকারি হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বেডে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। ছবিতে স্পষ্ট তিনি আলট্রা সোনোগ্রাফি করাতে গিয়েছিলেন।

This is so cuteee @TheRupali mam teaching Ranbir about handing a babyThis Ravivaar is going to Dhamakedaar man Superrr excited #Anupamaa #RanbirKapoor #ravivaarwithstarparivaar pic.twitter.com/LC2T4Zp8LQ