দিলীপ কুমারের ১০০তম জন্মদিন উপলক্ষে চলচ্চিত্র উৎসব

‘নায়কদের নায়ক’ বলে খ্যাত কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমার স্মরণে শুরু হচ্ছে চলচ্চিত্র উৎসব। তার ১০০তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এ উৎসবের নাম ‘দিলীপ কুমার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’।

ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে ‘ট্র্যাজেডি কিং’ নামে পরিচিত এ অভিনেতার অনেক সিনেমা ভারতের বিভিন্ন শহরের প্রেক্ষাগৃহে প্রর্শন করা হবে। ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এ প্রকাশিত সংবাদে এ তথ্য জানা গেছে।

অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে দিলীপ কুমার

আগামী ১০ ও ১১ ডিসেম্বর ভারতের ২০টি শহরের ৩০টিরও বেশি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে দিলীপ কুমারের কালজয়ী সিনেমাগুলো। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সিনেমা হচ্ছে- ‘আন্দাজ’, ‘আন’, ‘দাগ’, ‘দেবদাস’, ‘আজাদ’, ‘নয়া দওর’, ‘মধুমতী’, ‘পয়গম’, ‘রাম অউর শ্যাম’ ও ‘মুঘল এ আজম’। দিলীপ কুমার তার দীর্ঘ অভিনয় জীবনে অসংখ্য সিনেমায় অভিনয় করেছেন।

দিলীপ কুমার স্মরণে চলচ্চিত্র উৎসব প্রসঙ্গে তার স্ত্রী ও বলিউড তারকা সায়রা বানু বলেন, আগামী ১১ ডিসেম্বর দিলীপ সাহেবের শততম জন্মবার্ষিকী। ফিল্ম হেরিটেজ ফাউন্ডেশন যে সেই দিনটার জন্য় এখন বিশেষ আয়োজন করেছে, তার জন্য আমি খুবই খুশি। ভারতজুড়ে ওর (দিলীপ কুমারের) জনপ্রিয় সিনেমাগুলো দেখানো হবে। ভারতের সেরা অভিনেতা-দিলীপ কুমার। ‘হিরোদের হিরো’। এর থেকে ভালো টাইটেল আরও কিছু হতে পারতো না এই উদ্যোগের।

To celebrate Dilip Kumar’s 100th birthday on December 11, 2022, FHF is proud to announce “Dilip Kumar - Hero of Heroes” a festival of 4 iconic films of the legendary actor in @_PVRCinemas in 20 cities across India on Saturday December 10 and Sunday December 11, 2022. pic.twitter.com/Bn6eM1hwwT