চঞ্চলের ‘হাওয়া’ এবার মাতাবে কলকাতা

দেশের সিনেমাপ্রেমীদের মন জয় করার পর এবার কলকাতার দর্শকদের মাতাবে অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর বহুল আলোচিত সিনেমা ‘হাওয়া’। ভারতীয় গণমাধ্যমের সংবাদে জানা গেছে, আগামী ১৬ ডিসেম্বর ছবিটি মুক্তি পাবে কলকাতা শহর এবং বাংলার অন্যান্য জেলায়।

এ ছাড়া ৩০ ডিসেম্বর ‘হাওয়া’ মুক্তি পাবে দেশের অন্যান্য রাজ্যে। রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট-এর রিলিজ চেন কলকাতাসহ বাংলায় ছবিটি ডিস্ট্রিবিউট করছে।



রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট-এর ইনস্টাগ্রামেও এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে আজ (৮ ডিসেম্বর) চঞ্চল চৌধুরী তার ফেসুবকেও জানিয়েছেন কলকাতায় ‘হাওয়া' মুক্তির কথা। অন্যদিকে ‘হাওয়া’ সিনেমার এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার শিমুল বিশ্বাসও কলকাতায় মুক্তির বিয়টি নিশ্চিত করেছেন।

The official entry to the 95th Academy Awards by Bangladesh.

Highest-grossing Bengali film of the year. #Hawa releasing on 16th December across Kolkata and West Bengal.

30th December across the rest of India.



A Reliance Entertainment and CEPL release. pic.twitter.com/4oM4e7fQoQ