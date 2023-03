জাপানে আয়ের রেকর্ড গড়েছে ‘আরআরআর’

একের পর এক বিশ্ব রেকর্ড গড়ছে দক্ষিণী চলচ্চিত্রের আলোচিত ও তুমুল জনপ্রিয় সিনেমা ‘আরআরআর’। এই সিনেমার হাত ধরে ভারতের ঘরে অস্কার এসেছে। ভারতীয় প্রযোজনায় ‘বেস্ট অরিজিন্যাল সং’ বিভাগে সেরার শিরোপা পেয়েছে ‘নাটু নাটু’। এরই পথ ধরে আবারও নতুন রেকর্ড গড়ল এসএস রাজমৌলির এই সিনেমা।

This tweet's engagement & compliments demonstrate how RRR is gradually penetrating into the roots of Japan with each passing day.



Glad that the film is drawing exceptionally high footfalls & is currently running in 202 cinemas in its 20th week!



Love you Japan #RRRinJapan https://t.co/PNzYxCnsUj