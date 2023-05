সুদূর ফ্রান্সে উড়ে যেতে শুরু করেছেন বলিউড অভিনেত্রীরা

১৬ মে থেকে শুরু হয়েছে তারকাবহুল জমজমাট এবং মর্যাদাপূর্ণ কান চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩। সারাবিশ্বের অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীরা উড়ে গিয়েছেন সুদূর ফ্রান্সে। আন্তর্জাতিক এ উৎসবকে আরও বর্ণীল করতে সুদূর ফ্রান্সে উড়ে যাচ্ছেন বলিউডের অনেক তারকা। অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই, দীপিকা পাডুকোনকে আগেও একাধিকবার দেখা গিয়েছিল কান চলচ্চিত্র উৎসবে।

#SaraAliKhan and #ManushiChhillar jet off ahead of their #CannesFilmFestival debuts. pic.twitter.com/ZprBZ85R5i

এ বছর সেই তালিকায় সংযোজিত হতে চলেছে বলিউডের আরও অনেক অভিনেত্রী। এরই মধ্যে একাধিক অভিনেত্রী মুম্বাই এয়ারপোর্ট থেকে উড়ে গিয়েছেন কানের উদ্দেশ্যে।

গত ১৫ মে মুম্বাই এয়ারপোর্টে দেখা মিলেছিল অভিনেত্রী সারা আলি খান, মানুষী চিল্লারের। অভিনেত্রী ম্রুনাল ঠাকুরকেও দেখা গিয়েছিল বিমানবন্দরে। দেখা মিলেছিল অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া এবং অভিনেতা বিজয় বর্মার। তারা সবাই একে একে ফ্রান্সে উড়ে যাচ্ছেন।

বলিউডের বর্তমান আলোচিত প্রেমিকযুগল হয়তো একসঙ্গেই হাঁটবেন চলচ্চিত্র উৎসবে। এবারের কান চলচ্চিত্র উৎসবে হাতেখড়ি হতে চলেছে অনুশকা শর্মারও। চলতি বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে যে বলিউডের জয়জয়কার হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

National Award Film Maker Madhur Bhandarkar will represent the Indian

delegation AT CANNES 2023.



He will grace the prestigious event at the INDIAN

PAVILION IN CANNES. @imbhandarkar pic.twitter.com/XB2WfYzr8w