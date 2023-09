সাই পল্লবীর বিয়ের গুঞ্জন

দক্ষিণী সিনেমার অন্যতম আলোচিত ও জনপ্রিয় নায়িকা সাই পল্লবী। শেষবার তাকে দেখা গিয়েছিল ‘গার্গী’ সিনেমায়। সিনেমাটি তুমুল জনপ্রিয়তা পায় দর্শকদের কাছে। তার অভিনয়ের প্রশংসা করেন সমালোচকরাও।

সাই পল্লবীর এ ছাড়াও ‘শ্যাম সিংহ রায়’ সিনেমায় নৃত্য প্রশংসিত হয়েছে। এ সিনেমার মধ্য দিয়ে তথাকথিত নায়িকার সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন সাই পল্লবী। বিনোদন দুনিয়ার চাকচিক্যের সঙ্গে পা না মিলিয়ে একেবারে বিপরীতে হেঁটেছেন তিনি।

সাই পল্লবীর অভিনয়ই শুধু নয়, দর্শক ভালবেসেছেন তার বাহুল্যবর্জিত সাজপোশাকও। এককথায়, নায়িকাসুলভ চেহারার চলতি ধারণা ভেঙেছেন সাই। সব কিছু দিয়েই তিনি এক স্বতন্ত্র পরিচতি তৈরি করেছেন ভক্তদের কাছে।

Finally She got Married And She Prove That Love Has No Colour..Hats off Sai Pallavi #marriage #saipallavi pic.twitter.com/HHIuTUdzmB

মাস কয়েক আগে শোনা গিয়েছিল, অভিনেত্রী নাকি অভিনয় ছাড়ছেন। এবার নতুন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তিনি নাকি চুপিসারে বিয়ে সেরেছেন। পাত্র দক্ষিণী সিনেমার খ্যাতিমান নির্মাতা। অভিনেত্রীর বিয়ের ছবিও রীতিমতো ছড়িয়ে পড়েছে নেট দুনিয়ায়।

পরিচালক রাজকুমার পেরিয়াসামির সঙ্গে নায়িকা সাই পল্লবীর ছবি রীতিমতো ভাইরাল। দুজনের গলায় ফুলের মালা। পাশপাশি দাঁড়িয়ে হাসিমুখে পোজ দিচ্ছেন তারা।

তাদের এ ছবি প্রকাশের পর থেকেই শুরু হয় গুঞ্জন। সাই পল্লবীর অনুরাগীদের একাংশ মনে করছে, গোপনে বিয়ে করেছেন তাদের প্রিয় নায়িকা। তবে এ ভাইরাল ছবির নেপথ্যের গল্পটা অন্যরকমের।

Happy birthday dear @Sai_Pallavi92

You are the best and May God bless you with everything that’s best as always! I feel blessed to have you too by my side in this! Thank you for being there! #HappyBirthdaySaiPallavi pic.twitter.com/XTn2980ZjQ