গ্রামি পুরস্কার পেলেন জাকির হোসেন ও শঙ্কর মহাদেবন

আবারও বিশ্বমঞ্চে সম্মানিত হয়েছে ভারতীয় সংগীত। সংগীতশিল্পী শঙ্কর মহাদেবন ও জাকির হোসেনের ফিউশন ব্যান্ড ‘শক্তি’ সম্মানিত হলো বিশ্ব সংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান গ্র্যামি পুরস্কারে ৷

গ্রামিতে বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম ক্যাটিগরিতে পুরস্কৃত অ্যালবাম ‘দিস মোমেন্ট’। এবার ৬৬তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডে ভারতীয় এ দুই সংগীত শিল্পীর এই সম্মানে উচ্ছ্বসিত সংগীতদুনিয়া ও ভক্ত-অনুরাগীরা।

Congrats Best Global Music Album winner - 'This Moment' Shakti. #GRAMMYs



WATCH NOW https://t.co/OuKk34kvdu pic.twitter.com/N7vXftfaDy