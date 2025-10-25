ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে দৈনন্দিন অভ্যাসই মূল চাবিকাঠি

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে দৈনন্দিন অভ্যাসই মূল চাবিকাঠি
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও নিরাপদ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হলো নিয়মিত জীবনযাপন, সুষম খাদ্য এবং পর্যাপ্ত পানি পান। সম্প্রতি, এমন পরামর্শ দিয়েছেন ডা. শেহনাজ চৌধুরী।
ফেসবুকের এক স্ট্যাটাসে তিনি বলেন, ‘নিয়মিত খাবারের সময় মেনে চলা, হালকা ব্যায়াম আর পর্যাপ্ত পানি—এই তিনটি অভ্যাসই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে কার্যকর।’
তিনি প্রতিদিনের বিভিন্ন সময় অনুযায়ী কিছু সহজ কিন্তু কার্যকর টিপস দিয়েছেন, যা অনুসরণ করলে রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করবে।
সকালের পরামর্শ:
দিনের শুরু হোক একগ্লাস কুসুম গরম পানি দিয়ে। এরপর অন্তত ১৫ মিনিট হালকা হাঁটা বা স্ট্রেচিং শরীরকে সচল রাখে। নাস্তায় রাখা যেতে পারে ওটস, ডিম বা শাকসবজি; তবে চিনি ও মিষ্টিজাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকা জরুরি।
দুপুরের খাবার:
প্লেট ভাগ করে খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি—অর্ধেক প্লেট সবজি, এক চতুর্থাংশ প্রোটিন ও এক চতুর্থাংশ কার্বোহাইড্রেট। খাবারের পর ১০ মিনিট হাঁটা ও পর্যাপ্ত পানি পান করাও উপকারী।
বিকেলের যত্ন:
চিনি ছাড়া গ্রিন টি বা লেবু-পানি শরীরের ভারসাম্য রাখে। হালকা ফল যেমন পেয়ারা বা আপেল খাওয়া যেতে পারে, তবে সীমিত পরিমাণে।
রাতের নির্দেশনা:
রাতের খাবার হালকা রাখা উচিত—ডাল, সবজি ও সামান্য রুটি হতে পারে উপযুক্ত পছন্দ। খাওয়ার এক ঘণ্টা পর হালকা হাঁটা এবং নিয়মিত ৭–৮ ঘণ্টা ঘুম শরীরের হরমোন ভারসাম্য ঠিক রাখে।
ডা. শেহনাজ বলেন, ‘ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ কোনো ওষুধের উপর নির্ভর করে না বরং এটি জীবনযাপনের অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল নিয়ম, সংযম ও সচেতনতা—এই তিনেই লুকিয়ে আছে সুস্থতার চাবিকাঠি।’
এসইউজে/এমআরএম/এএসএম