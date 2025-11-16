  2. স্বাস্থ্য

ড্যাবের ডিএমসি শাখায় নতুন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম উদ্বোধন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ এএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
ড্যাবের ডিএমসি শাখায় নতুন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম উদ্বোধন
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল শাখা ড্যাবের উদ্যোগে নতুন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে/ছবি: সংগৃহীত

ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) সাংগঠনিক মাস উপলক্ষে নতুন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলমান মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত শনিবার (১৫ নভেম্বর) ড্যাবের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ডিএমসি) ও হাসপাতাল শাখা এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের টিচার্স লাউঞ্জে আয়োজিত এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ড্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব এবং ড্যাব ডিএমসি শাখার সভাপতি ডা. রেজওয়ানুর রহমান সোহেল।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন—ড্যাবের যুগ্ম মহাসচিব ও ডিএমসি শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. ফখরুজ্জামান, সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. মাহবুবুল আলম রিপনসহ শাখার অন্য নেতা ও সদস্যরা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ডা. রেজওয়ানুর রহমান সোহেল বলেন, ড্যাবের শক্তি ও সংগঠনকে আরও সুসংহত করতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। তরুণ চিকিৎসকদের সম্পৃক্ততা আগামী দিনের স্বাস্থ্যসেবা এবং সংগঠনের পথ চলাকে আরও গতিশীল করবে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকরা জানান, ড্যাবের বিভিন্ন সামাজিক, মানবিক ও পেশাগত কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে নতুন সদস্যরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সারাদিন ধরে চলে সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম।

ড্যাব ডিএমসি শাখার নেতারা আশা প্রকাশ করেন, সাংগঠনিক মাসের বাকি সময়জুড়ে এই কর্মসূচি আরও ব্যাপক সাড়া পাবে এবং সংগঠনের কর্মতৎপরতা আরও সম্প্রসারিত হবে।

এসইউজে/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।